https://ria.ru/20220302/roskomnadzor-1776120324.html
Роскомнадзор опроверг блокировку Youtube
Роскомнадзор опроверг блокировку Youtube - РИА Новости, 02.03.2022
Роскомнадзор опроверг блокировку Youtube
Роскомнадзор не принимал решения о блокировке видеохостинга YouTube (принадлежит американской компании Google) на территории России, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:21
2022-03-02T19:21
2022-03-02T19:30
россия
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Роскомнадзор не принимал решения о блокировке видеохостинга YouTube (принадлежит американской компании Google) на территории России, сообщили в пресс-службе ведомства."Решение о блокировке на территории России видеохостинга YouTube не принималось", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220301/dostup-1775939737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
19:21 02.03.2022 (обновлено: 19:30 02.03.2022)
Роскомнадзор опроверг блокировку Youtube
Роскомнадзор опроверг блокировку Youtube на территории России