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https://ria.ru/20220302/roskomnadzor-1776120324.html
Роскомнадзор опроверг блокировку Youtube
Роскомнадзор опроверг блокировку Youtube - РИА Новости, 02.03.2022
Роскомнадзор опроверг блокировку Youtube
Роскомнадзор не принимал решения о блокировке видеохостинга YouTube (принадлежит американской компании Google) на территории России, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:21
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россия
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Роскомнадзор не принимал решения о блокировке видеохостинга YouTube (принадлежит американской компании Google) на территории России, сообщили в пресс-службе ведомства."Решение о блокировке на территории России видеохостинга YouTube не принималось", - говорится в сообщении.
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россия, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
19:21 02.03.2022 (обновлено: 19:30 02.03.2022)
 
Роскомнадзор опроверг блокировку Youtube

Роскомнадзор опроверг блокировку Youtube на территории России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Роскомнадзор не принимал решения о блокировке видеохостинга YouTube (принадлежит американской компании Google) на территории России, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Решение о блокировке на территории России видеохостинга YouTube не принималось", - говорится в сообщении.
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 22:18
Роскомнадзор ограничил доступ к "Эхо Москвы" и "Дождю"*
 
РоссияYouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
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