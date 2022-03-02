https://ria.ru/20220302/roskomnadzor-1776120324.html

Роскомнадзор опроверг блокировку Youtube

Роскомнадзор опроверг блокировку Youtube - РИА Новости, 02.03.2022

Роскомнадзор опроверг блокировку Youtube

Роскомнадзор не принимал решения о блокировке видеохостинга YouTube (принадлежит американской компании Google) на территории России, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T19:21

2022-03-02T19:21

2022-03-02T19:30

россия

youtube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Роскомнадзор не принимал решения о блокировке видеохостинга YouTube (принадлежит американской компании Google) на территории России, сообщили в пресс-службе ведомства."Решение о блокировке на территории России видеохостинга YouTube не принималось", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220301/dostup-1775939737.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество