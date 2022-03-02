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Канал "Эха Москвы" в "Яндекс.Дзен" заблокировали
Канал "Эха Москвы" в "Яндекс.Дзен" заблокировали - РИА Новости, 02.03.2022
Канал "Эха Москвы" в "Яндекс.Дзен" заблокировали
Канал радиостанции "Эхо Москвы" в "Яндекс.Дзен" заблокирован по решению Роскомнадзора, сообщается в Telegram-канале радиостанции. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T10:19
2022-03-02T10:19
общество
технологии
алексей венедиктов (журналист)
донецкая народная республика
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
яндекс
россия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Канал радиостанции "Эхо Москвы" в "Яндекс.Дзен" заблокирован по решению Роскомнадзора, сообщается в Telegram-канале радиостанции."️Канал "Эха" в "Яндекс.Дзен" заблокирован по решению Роскомнадзора", - говорится в сообщении.Ранее во вторник Генпрокуратура России внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам "Эха Москвы" и "Дождя"* (СМИ-иноагент) из-за распространения ими "информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР". Позже главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция отключена от эфира. Он также отметил, что Эха Москвы" категорически не согласна с представлением Генпрокуратуры и будет оспаривать решение в суде.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
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общество, технологии, алексей венедиктов (журналист), донецкая народная республика, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), яндекс, россия, признание днр и лнр в россии
10:19 02.03.2022
 
Канал "Эха Москвы" в "Яндекс.Дзен" заблокировали

Роскомнадзор заблокировал канал "Эха Москвы" в "Яндекс.Дзен"

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Канал радиостанции "Эхо Москвы" в "Яндекс.Дзен" заблокирован по решению Роскомнадзора, сообщается в Telegram-канале радиостанции.
"️Канал "Эха" в "Яндекс.Дзен" заблокирован по решению Роскомнадзора", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник Генпрокуратура России внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам "Эха Москвы" и "Дождя"* (СМИ-иноагент) из-за распространения ими "информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР". Позже главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция отключена от эфира. Он также отметил, что Эха Москвы" категорически не согласна с представлением Генпрокуратуры и будет оспаривать решение в суде.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
Оплата покупок с мобильного телефона через сервис Android Pay - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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ОбществоТехнологииАлексей Венедиктов (журналист)Донецкая Народная РеспубликаГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ЯндексРоссияПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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