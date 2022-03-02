https://ria.ru/20220302/rokomnadzor-1775982477.html
Канал "Эха Москвы" в "Яндекс.Дзен" заблокировали
Канал "Эха Москвы" в "Яндекс.Дзен" заблокировали - РИА Новости, 02.03.2022
Канал "Эха Москвы" в "Яндекс.Дзен" заблокировали
Канал радиостанции "Эхо Москвы" в "Яндекс.Дзен" заблокирован по решению Роскомнадзора, сообщается в Telegram-канале радиостанции. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T10:19
2022-03-02T10:19
2022-03-02T10:19
общество
технологии
алексей венедиктов (журналист)
донецкая народная республика
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
яндекс
россия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Канал радиостанции "Эхо Москвы" в "Яндекс.Дзен" заблокирован по решению Роскомнадзора, сообщается в Telegram-канале радиостанции."️Канал "Эха" в "Яндекс.Дзен" заблокирован по решению Роскомнадзора", - говорится в сообщении.Ранее во вторник Генпрокуратура России внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам "Эха Москвы" и "Дождя"* (СМИ-иноагент) из-за распространения ими "информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР". Позже главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция отключена от эфира. Он также отметил, что Эха Москвы" категорически не согласна с представлением Генпрокуратуры и будет оспаривать решение в суде.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
https://radiosputnik.ria.ru/20220302/platezhi-1775793459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, алексей венедиктов (журналист), донецкая народная республика, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), яндекс, россия, признание днр и лнр в россии
Канал "Эха Москвы" в "Яндекс.Дзен" заблокировали
Роскомнадзор заблокировал канал "Эха Москвы" в "Яндекс.Дзен"