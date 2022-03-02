https://ria.ru/20220302/rokomnadzor-1775982477.html

Канал "Эха Москвы" в "Яндекс.Дзен" заблокировали

Канал "Эха Москвы" в "Яндекс.Дзен" заблокировали - РИА Новости, 02.03.2022

Канал "Эха Москвы" в "Яндекс.Дзен" заблокировали

Канал радиостанции "Эхо Москвы" в "Яндекс.Дзен" заблокирован по решению Роскомнадзора, сообщается в Telegram-канале радиостанции. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T10:19

2022-03-02T10:19

2022-03-02T10:19

общество

технологии

алексей венедиктов (журналист)

донецкая народная республика

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

яндекс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_0f53554359efcbebd1ed6005f244a344.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Канал радиостанции "Эхо Москвы" в "Яндекс.Дзен" заблокирован по решению Роскомнадзора, сообщается в Telegram-канале радиостанции."️Канал "Эха" в "Яндекс.Дзен" заблокирован по решению Роскомнадзора", - говорится в сообщении.Ранее во вторник Генпрокуратура России внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам "Эха Москвы" и "Дождя"* (СМИ-иноагент) из-за распространения ими "информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР". Позже главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция отключена от эфира. Он также отметил, что Эха Москвы" категорически не согласна с представлением Генпрокуратуры и будет оспаривать решение в суде.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

https://radiosputnik.ria.ru/20220302/platezhi-1775793459.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, технологии, алексей венедиктов (журналист), донецкая народная республика, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), яндекс, россия, признание днр и лнр в россии