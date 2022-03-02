https://ria.ru/20220302/rogozin-1776135492.html

Рогозин поручил укрепить киберзащиту орбитальной группировки

Рогозин поручил укрепить киберзащиту орбитальной группировки - РИА Новости, 02.03.2022

Рогозин поручил укрепить киберзащиту орбитальной группировки

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил в интервью телеканалу RT, что дал поручение укрепить киберзащиту орбитальной группировки ещё на прошлой... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T20:46

2022-03-02T20:46

2022-03-02T20:46

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россия

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дмитрий рогозин

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил в интервью телеканалу RT, что дал поручение укрепить киберзащиту орбитальной группировки ещё на прошлой неделе, компьютерные сети надёжно защищены."Наши компьютерные сети надёжно защищены. Еще на прошлой неделе, когда только пошли первые крайне серьезные сигналы о грядущих событиях на Украине и о шантаже, который мы видели и слышали со стороны Запада, мы провели заседание оперативного штаба с участием всех руководителей наших подразделений, всех наших предприятий. И одно из моих требований было укрепить киберзащиту (орбитальной группировки – ред.). В принципе, мы и так готовы, но решили еще раз внимательно посмотреть, все ли у нас решено с точки зрения наших уязвимостей", - сказал Рогозин.Ранее ряд Telegram-каналов сообщали, что хакерская группа NB65, связанная с сетью Anonymous, якобы успешно взломала связь "Роскосмоса" с российскими спутниками. Позднее Рогозин отметил, что по упомянутому в фейковых заявлениях адресу находится открытая тестовая версия системы мониторинга транспорта, которая не имеет отношения к управлению космическими аппаратами. Он отметил, что попытки взлома были, однако система безопасности "Роскосмоса" смогла их отразить.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220302/rogozin-1776076943.html

https://ria.ru/20220228/arest-1775474757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

космос - риа наука, россия, роскосмос, дмитрий рогозин