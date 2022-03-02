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Рогозин поручил укрепить киберзащиту орбитальной группировки
Рогозин поручил укрепить киберзащиту орбитальной группировки - РИА Новости, 02.03.2022
Рогозин поручил укрепить киберзащиту орбитальной группировки
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил в интервью телеканалу RT, что дал поручение укрепить киберзащиту орбитальной группировки ещё на прошлой... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T20:46
2022-03-02T20:46
космос - риа наука
россия
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил в интервью телеканалу RT, что дал поручение укрепить киберзащиту орбитальной группировки ещё на прошлой неделе, компьютерные сети надёжно защищены."Наши компьютерные сети надёжно защищены. Еще на прошлой неделе, когда только пошли первые крайне серьезные сигналы о грядущих событиях на Украине и о шантаже, который мы видели и слышали со стороны Запада, мы провели заседание оперативного штаба с участием всех руководителей наших подразделений, всех наших предприятий. И одно из моих требований было укрепить киберзащиту (орбитальной группировки – ред.). В принципе, мы и так готовы, но решили еще раз внимательно посмотреть, все ли у нас решено с точки зрения наших уязвимостей", - сказал Рогозин.Ранее ряд Telegram-каналов сообщали, что хакерская группа NB65, связанная с сетью Anonymous, якобы успешно взломала связь "Роскосмоса" с российскими спутниками. Позднее Рогозин отметил, что по упомянутому в фейковых заявлениях адресу находится открытая тестовая версия системы мониторинга транспорта, которая не имеет отношения к управлению космическими аппаратами. Он отметил, что попытки взлома были, однако система безопасности "Роскосмоса" смогла их отразить.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/rogozin-1776076943.html
https://ria.ru/20220228/arest-1775474757.html
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космос - риа наука, россия, роскосмос, дмитрий рогозин
20:46 02.03.2022
 
Рогозин поручил укрепить киберзащиту орбитальной группировки

Глава "Роскосмоса" Рогозин поручил укрепить киберзащиту орбитальной группировки

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил в интервью телеканалу RT, что дал поручение укрепить киберзащиту орбитальной группировки ещё на прошлой неделе, компьютерные сети надёжно защищены.
"Наши компьютерные сети надёжно защищены. Еще на прошлой неделе, когда только пошли первые крайне серьезные сигналы о грядущих событиях на Украине и о шантаже, который мы видели и слышали со стороны Запада, мы провели заседание оперативного штаба с участием всех руководителей наших подразделений, всех наших предприятий. И одно из моих требований было укрепить киберзащиту (орбитальной группировки – ред.). В принципе, мы и так готовы, но решили еще раз внимательно посмотреть, все ли у нас решено с точки зрения наших уязвимостей", - сказал Рогозин.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 16:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Рогозин стал Рогоzиным в поддержку операции России на Украине
Ранее ряд Telegram-каналов сообщали, что хакерская группа NB65, связанная с сетью Anonymous, якобы успешно взломала связь "Роскосмоса" с российскими спутниками. Позднее Рогозин отметил, что по упомянутому в фейковых заявлениях адресу находится открытая тестовая версия системы мониторинга транспорта, которая не имеет отношения к управлению космическими аппаратами. Он отметил, что попытки взлома были, однако система безопасности "Роскосмоса" смогла их отразить.
Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 08:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Рогозин назвал "арестом" запрет на полеты российских самолетов в Евросоюзе
 
Космос - РИА НаукаРоссияРоскосмосДмитрий Рогозин
 
 
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