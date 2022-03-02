https://ria.ru/20220302/publica-1776055289.html

Швейцарский пенсионный фонд исключил Россию из рыночного портфеля

Швейцарский пенсионный фонд исключил Россию из рыночного портфеля - РИА Новости, 02.03.2022

Швейцарский пенсионный фонд исключил Россию из рыночного портфеля

Инвестиционный комитет швейцарского пенсионного фонда PUBLICA поддерживает санкции против России и принял решение не приобретать в дальнейшем российские ценные... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:56

2022-03-02T14:56

2022-03-02T14:56

экономика

россия

швейцария

центральный банк рф (цб рф)

в мире

санкции

санкции в отношении россии

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ЖЕНЕВА 2 мар – РИА Новости. Инвестиционный комитет швейцарского пенсионного фонда PUBLICA поддерживает санкции против России и принял решение не приобретать в дальнейшем российские ценные бумаги и отказаться от уже имеющихся пакетов, говорится в заявлении фонда, опубликованном на сайте организации."В понедельник, 28 февраля 2022 года, Федеральный совет (правительство - ред.) присоединился к санкциям ЕС против России. В связи с этими санкциями, на основании нормативной базы и в соответствии с концепцией ответственного инвестирования, PUBLICA исключает Россию из своего рыночного портфеля. Пенсионные активы лиц, которые застрахованы в PUBLICA и получают пенсию, не будут инвестироваться на российском рынке", - говорится в заявлении.Пенсионный фонд уточняет, что напрямую инвестировал в российские ценные бумаги около 170 миллионов франков, что составляет менее 0,5% от общего объема инвестиционных активов. Эти вложения включают в себя акции компаний, контролируемых российским государством, и облигации, номинированные в долларах и рублях. В то же время PUBLICA совсем не инвестирует ни в какие украинские или белорусские ценные бумаги.При этом, как отмечается, в связи с тем, что на данный момент ЦБ РФ закрыл фондовый рынок, российские акции будут проданы, как только позволит ситуация.Швейцарский федеральный пенсионный фонд PUBLICA - независимое пенсионное учреждение. На 31 декабря его активы насчитывали около 43,7 миллиарда франков, это один из крупнейших пенсионных фондов Швейцарии.

https://radiosputnik.ria.ru/20220302/swift-1776052658.html

https://ria.ru/20220302/ukraina-1776053322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, швейцария, центральный банк рф (цб рф), в мире, санкции, санкции в отношении россии