https://ria.ru/20220302/posolstvo-1775958195.html
Япония временно закрывает посольство в Киеве
Япония временно закрывает посольство в Киеве - РИА Новости, 02.03.2022
Япония временно закрывает посольство в Киеве
Япония временно закрывает свое посольство в Киеве на фоне военной операции РФ по демилитаризации Украины, сообщило агентство Киодо со ссылкой на МИД. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T03:43
2022-03-02T03:43
2022-03-02T03:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
япония
украина
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ТОКИО, 2 мар - РИА Новости. Япония временно закрывает свое посольство в Киеве на фоне военной операции РФ по демилитаризации Украины, сообщило агентство Киодо со ссылкой на МИД.Также агентство отмечает, что временное представительство создано на западе Украины. Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220228/frantsiya-1775681138.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, япония, украина
Япония временно закрывает посольство в Киеве
Япония временно закрывает посольство в Киеве, представительство создано на западе Украины