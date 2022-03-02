https://ria.ru/20220302/posolstvo-1775958195.html

Япония временно закрывает посольство в Киеве

Япония временно закрывает посольство в Киеве - РИА Новости, 02.03.2022

Япония временно закрывает посольство в Киеве

Япония временно закрывает свое посольство в Киеве на фоне военной операции РФ по демилитаризации Украины, сообщило агентство Киодо со ссылкой на МИД. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T03:43

2022-03-02T03:43

2022-03-02T03:43

обострение ситуации в днр и лнр

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япония

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ТОКИО, 2 мар - РИА Новости. Япония временно закрывает свое посольство в Киеве на фоне военной операции РФ по демилитаризации Украины, сообщило агентство Киодо со ссылкой на МИД.Также агентство отмечает, что временное представительство создано на западе Украины. Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/frantsiya-1775681138.html

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Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

в мире, россия, япония, украина