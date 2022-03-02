https://ria.ru/20220302/port-1776143945.html
СМИ: США могут запретить судам под российским флагом заходить в свои порты
СМИ: США могут запретить судам под российским флагом заходить в свои порты - РИА Новости, 02.03.2022
СМИ: США могут запретить судам под российским флагом заходить в свои порты
США могут запретить заход в свои порты судов под флагом РФ, сообщает Wall Street Journal. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T22:13
2022-03-02T22:13
2022-03-02T22:15
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США могут запретить заход в свои порты судов под флагом РФ, сообщает Wall Street Journal."Администрация президента США Джо Байдена, как ожидается, запретит судам под флагом РФ заходить в американские порты", - сообщает издание со ссылкой на неназванные источники.В сообщении говорится, что решение в большей степени будет символическим, потому что только 1% грузовых судов заходят в американские порты под российским флагом, в то время как нефтяные танкеры обычно не ходят под флагами РФ.
https://ria.ru/20220302/lavrov-1776123485.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша, россия
22:13 02.03.2022 (обновлено: 22:15 02.03.2022)
СМИ: США могут запретить судам под российским флагом заходить в свои порты
WSJ: США могут запретить судам под российским флагом заходить в свои порты