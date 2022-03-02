https://ria.ru/20220302/port-1776143945.html

СМИ: США могут запретить судам под российским флагом заходить в свои порты

СМИ: США могут запретить судам под российским флагом заходить в свои порты - РИА Новости, 02.03.2022

СМИ: США могут запретить судам под российским флагом заходить в свои порты

США могут запретить заход в свои порты судов под флагом РФ, сообщает Wall Street Journal. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T22:13

2022-03-02T22:13

2022-03-02T22:15

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США могут запретить заход в свои порты судов под флагом РФ, сообщает Wall Street Journal."Администрация президента США Джо Байдена, как ожидается, запретит судам под флагом РФ заходить в американские порты", - сообщает издание со ссылкой на неназванные источники.В сообщении говорится, что решение в большей степени будет символическим, потому что только 1% грузовых судов заходят в американские порты под российским флагом, в то время как нефтяные танкеры обычно не ходят под флагами РФ.

https://ria.ru/20220302/lavrov-1776123485.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, россия