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СМИ: США могут запретить судам под российским флагом заходить в свои порты
СМИ: США могут запретить судам под российским флагом заходить в свои порты - РИА Новости, 02.03.2022
СМИ: США могут запретить судам под российским флагом заходить в свои порты
США могут запретить заход в свои порты судов под флагом РФ, сообщает Wall Street Journal. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T22:13
2022-03-02T22:15
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россия
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США могут запретить заход в свои порты судов под флагом РФ, сообщает Wall Street Journal."Администрация президента США Джо Байдена, как ожидается, запретит судам под флагом РФ заходить в американские порты", - сообщает издание со ссылкой на неназванные источники.В сообщении говорится, что решение в большей степени будет символическим, потому что только 1% грузовых судов заходят в американские порты под российским флагом, в то время как нефтяные танкеры обычно не ходят под флагами РФ.
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в мире, сша, россия
22:13 02.03.2022 (обновлено: 22:15 02.03.2022)
 
СМИ: США могут запретить судам под российским флагом заходить в свои порты

WSJ: США могут запретить судам под российским флагом заходить в свои порты

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийский парусник "Надежда"
Российский парусник Надежда - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Российский парусник "Надежда"
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США могут запретить заход в свои порты судов под флагом РФ, сообщает Wall Street Journal.
"Администрация президента США Джо Байдена, как ожидается, запретит судам под флагом РФ заходить в американские порты", - сообщает издание со ссылкой на неназванные источники.
В сообщении говорится, что решение в большей степени будет символическим, потому что только 1% грузовых судов заходят в американские порты под российским флагом, в то время как нефтяные танкеры обычно не ходят под флагами РФ.
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2 марта, 19:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров назвал поведение Запада бандитским капитализмом
 
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