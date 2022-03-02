https://ria.ru/20220302/politika-1776030566.html

Ненависть Запада к России стала лейтмотивом его политики, заявила Матвиенко

Ненависть Запада к России стала лейтмотивом его политики, заявила Матвиенко - РИА Новости, 02.03.2022

Ненависть Запада к России стала лейтмотивом его политики, заявила Матвиенко

Истерическая и иррациональная ненависть западных стран к России стала лейтмотивом политики против Москвы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T13:13

2022-03-02T13:13

2022-03-02T13:33

в мире

россия

валентина матвиенко

обострение ситуации в днр и лнр

анна нетребко

валерий гергиев

признание днр и лнр в россии

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:6:2708:1529_1920x0_80_0_0_91f1a2396122e6e56849aa908bd199f2.jpg

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Истерическая и иррациональная ненависть западных стран к России стала лейтмотивом политики против Москвы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Уверена, у каждого думающего, чувствующего, переживающего человека, если и были еще какие-то иллюзии относительно Запада, то в эти дни они полностью развеялись. В стремлении "наказать" нашу страну за то, что она выступила против геноцида, творимого в Донбассе киевским режимом, украинскими неонацистами, США, их союзники потеряли контроль над собой, что называется, закусили удила. Маска респектабельности сброшена, и оказалась, что под ней таились ярые ненавистники нашей страны, агрессивные русофобы, гонители всего русского", - написала сенатор в своем блоге на сайте Совфеда.По ее словам, "именно ненависть в адрес России, русских стала лейтмотивом выступлений европейских и заокеанских политиков, западных средств массовой информации".Руководители государств, ведущие политики прямо призывают унизить РФ, поставить ее на колени, "порвать в клочья" ее экономику, ввергнуть в лишения граждан, отметила спикер. "Ненависть, я бы сказала, истерическая, иррациональная", - подчеркнула Матвиенко."Не удивлюсь, если скоро где-нибудь в Англии, Польше или странах Балтии начнется уже настоящая "охота на ведьм", как это было по отношению к инакомыслящим во времена маккартизма за океаном", - написала Матвиенко."Гонения обрушены на выдающихся деятелей культуры, представляющих Россию. Достаточно было великой певице Анне Нетребко написать в инстаграме о том, что нельзя человека заставлять осуждать свою Родину, как она оказалась уволенной из театра Ла Скала. По таким же мотивам освобожден от поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра наш знаменитый Валерий Гергиев", - написала Матвиенко."Вдумайтесь в это! Речь идет об уникальных людях невероятной величины, носителях высших достижений человеческой культуры", - отметила спикер. По ее словам, именно они способны внести неоценимый вклад в продвижение диалога в такое непростое время. "Как этого можно не понимать?! Вместо этого мы все с вами становимся свидетелями настоящих расправ", - подчеркнула законодатель.Она также отметила, что преподаватели западных университетов отказываются вести занятия с русскими студентами, "из некоторых вузов их просто изгоняют". Отменяются или прямо запрещаются гастроли российских театральных коллективов, показы наших отечественных фильмов, заключила она."Не могу отделаться от мысли о том, что происходящее сейчас на Западе очень сходно с тем, что имело место в гитлеровской Германии, дружественных ей или оккупированных ею странах. Ведь налицо главные его компоненты: русофобия, доведённая до расизма, гонения и преследования тех, кто позволяет себе думать и говорить иначе, тотальный контроль над средствами массовой информации", - заявила спикер Совфеда."Россия проходит сейчас очередное испытание на прочность. Наша страна под огромным давлением извне. Давлением информационным, психологическим, политическим, санкционным. Но я уверена, мы выдержим, выстоим, потому что любим своё Отечество, потому что на нашей стороне историческая правда, историческая справедливость", - написала она в своём блоге на сайте Совфеда.Для победы России при нынешнем огромном давлении извне необходима консолидация и единение партий, общественных организаций и общества, убеждена Матвиенко."Главное, что нужно для победы, - это консолидация, сплочение, единство нашего общества, наших рядов, всех партий, политических сил, общественных организаций", - считает она.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/zapad-1775920395.html

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html

россия

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, валентина матвиенко, анна нетребко, валерий гергиев, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс, украина