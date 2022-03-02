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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/peregovory-1776133026.html
Офис Зеленского сообщил, что украинская делегация едет на переговоры
Офис Зеленского сообщил, что украинская делегация едет на переговоры - РИА Новости, 02.03.2022
Офис Зеленского сообщил, что украинская делегация едет на переговоры
Офис Владимира Зеленского сообщил, что украинская делегация едет на переговоры с Россией, передает информагентство "Укринформ". РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T20:28
2022-03-02T21:35
россия
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
владимир путин
украина
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского сообщил, что украинская делегация едет на переговоры с Россией, передает информагентство "Укринформ"."Украинская делегация едет на переговоры с Россией в Беловежскую пущу. Об этом журналистам сообщили в офисе президента Украины, передает "Укринформ". Других деталей пока нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале информагентства.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775943510.html
https://ria.ru/20220228/slutskiy-1775661233.html
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россия, в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина
20:28 02.03.2022 (обновлено: 21:35 02.03.2022)
 
Офис Зеленского сообщил, что украинская делегация едет на переговоры

Офис Зеленского сообщил, что украинская делегация едет на переговоры с Россией

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкФлаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского сообщил, что украинская делегация едет на переговоры с Россией, передает информагентство "Укринформ".
"Украинская делегация едет на переговоры с Россией в Беловежскую пущу. Об этом журналистам сообщили в офисе президента Украины, передает "Укринформ". Других деталей пока нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале информагентства.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 22:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский назвал требуемые Украиной гарантии
В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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28 февраля, 19:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияВ миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраина
 
 
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