https://ria.ru/20220302/peregovory-1776133026.html

Офис Зеленского сообщил, что украинская делегация едет на переговоры

Офис Зеленского сообщил, что украинская делегация едет на переговоры - РИА Новости, 02.03.2022

Офис Зеленского сообщил, что украинская делегация едет на переговоры

Офис Владимира Зеленского сообщил, что украинская делегация едет на переговоры с Россией, передает информагентство "Укринформ". РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T20:28

2022-03-02T20:28

2022-03-02T21:35

россия

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украина

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского сообщил, что украинская делегация едет на переговоры с Россией, передает информагентство "Укринформ"."Украинская делегация едет на переговоры с Россией в Беловежскую пущу. Об этом журналистам сообщили в офисе президента Украины, передает "Укринформ". Других деталей пока нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале информагентства.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775943510.html

https://ria.ru/20220228/slutskiy-1775661233.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина