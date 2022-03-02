https://ria.ru/20220302/peregovory-1776130881.html

Путин и Моди обсудили вопросы эвакуации индийских граждан с Украины

Путин и Моди обсудили вопросы эвакуации индийских граждан с Украины - РИА Новости, 02.03.2022

Путин и Моди обсудили вопросы эвакуации индийских граждан с Украины

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре обсудили вопросы эвакуации индийских граждан с Украины, Путин... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T20:14

2022-03-02T20:14

2022-03-02T20:24

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре обсудили вопросы эвакуации индийских граждан с Украины, Путин подчеркнул, что указания даны, сообщает пресс-служба Кремля.Телефонный разговор состоялся по инициативе индийской стороны."Обсуждены вопросы эвакуации индийских граждан, находящихся в настоящее время на Украине. Владимир Путин подчеркнул, что все необходимые указания даны, и российские военные делают все возможное, чтобы обеспечить безопасный вывоз граждан Индии из зоны боевых действий и их возвращение на родину", - говорится в сообщении.Кроме того, президент России Владимир Путин сообщил премьер-министру республики Индии Нарендру Моди, что Россия старается организовать срочную эвакуацию индийских студентов из Харькова через гуманитарный коридор по кратчайшему маршруту, сообщает пресс-служба Кремля"Российская сторона, в частности, старается организовать срочную эвакуацию группы индийских студентов из Харькова через гуманитарный коридор по кратчайшему маршруту в Россию", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по последней информации, эти студенты фактически взяты в заложники украинскими силовиками."Которые (украинские силовики - ред.) используют их в качестве живого щита и всячески препятствуют выезду на российскую территорию. Ответственность в данном случае полностью лежит на киевских властях", - добавили в сообщении.Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились продолжить тесное взаимодействие для обеспечения безопасности индийских граждан на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775937719.html

https://ria.ru/20220302/lavrov-1776115365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир путин, украина, индия, россия, нарендра моди