https://ria.ru/20220302/peregovory-1775968440.html

Переговоры с Западом по безопасности сейчас невозможны, заявил ветеран СВР

Переговоры с Западом по безопасности сейчас невозможны, заявил ветеран СВР - РИА Новости, 02.03.2022

Переговоры с Западом по безопасности сейчас невозможны, заявил ветеран СВР

Переговоры между Россией и коллективным Западом по вопросам безопасности сейчас невозможны, но в будущем будут и переговоры, и выстраиваться новая модель... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T08:35

2022-03-02T08:35

2022-03-02T08:35

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Переговоры между Россией и коллективным Западом по вопросам безопасности сейчас невозможны, но в будущем будут и переговоры, и выстраиваться новая модель взаимодействия, считает разведчик-нелегал, более 20 лет работавший в ведущих странах Запада, полковник СВР в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Безруков."Я думаю, что никакие переговоры сейчас ни к чему не приведут. Просто потому, что Запад в любом случае будет добиваться нашей капитуляции, считая, что у него на руках сильные карты, и если Россия идёт на переговоры, то надо её там додавливать. Уверен, что Москва на такие переговоры не пойдёт. Но когда острая фаза кризиса пройдёт, будут не только переговоры – будет выстраиваться новая модель взаимодействия", - сказал Безруков в интервью газете "Аргументы и факты".По его словам, европейцы "довольно рациональные люди"."То есть они про деньги, они про выгоду и про то, чтобы как-то избежать проблем. Они посмотрят и будут решать: ну, что нам выгоднее сейчас? По-прежнему всё закрывать и не торговать с Россией?... Ну-ка, давайте быстро договаривайтесь, мы же не можем так долго терпеть – мы должны и с американцами конкурировать, и с китайцами", - сказал Безруков.Он считает, что Западу первому захочется заново выстраивать отношения."Так было и сто лет назад в молодой советской республике – они сюда пришли за деньгами. И опять придут, если мы обеспечим здесь за счёт мобилизационной экономики экономический рост", - сказал ветеран СВР.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/kitay-1775618247.html

https://ria.ru/20220302/zapad-1775920395.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, сша, евросоюз, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр