https://ria.ru/20220302/partnerstvo-1776059794.html
Правительство усовершенствует механизм государственно-частного партнерства
Правительство усовершенствует механизм государственно-частного партнерства - РИА Новости, 02.03.2022
Правительство усовершенствует механизм государственно-частного партнерства
Правительство РФ усовершенствует механизм государственно-частного партнерства, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:12
2022-03-02T15:12
2022-03-02T15:12
экономика
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство РФ усовершенствует механизм государственно-частного партнерства, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Мы продолжим совершенствовать и условия для реализации инвестиционных проектов на территории нашей страны, внесем ряд изменений в законодательство, которые улучшат работу механизма государственно-частного партнерства", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду.По его словам, конкурсы на получение объектов в концессию можно будет проводить в электронной форме. Также будет расширен перечень объектов, в отношении которых можно будет заключать концессию за счет незавершенных строек.
https://ria.ru/20220302/ekonomika-1776019032.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, правительство рф
Правительство усовершенствует механизм государственно-частного партнерства
Премьер Мишустин: правительство улучшит механизм государственно-частного партнерства