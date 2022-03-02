https://ria.ru/20220302/partnerstvo-1776059794.html

Правительство усовершенствует механизм государственно-частного партнерства

Правительство усовершенствует механизм государственно-частного партнерства - РИА Новости, 02.03.2022

Правительство усовершенствует механизм государственно-частного партнерства

Правительство РФ усовершенствует механизм государственно-частного партнерства, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T15:12

2022-03-02T15:12

2022-03-02T15:12

экономика

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство РФ усовершенствует механизм государственно-частного партнерства, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Мы продолжим совершенствовать и условия для реализации инвестиционных проектов на территории нашей страны, внесем ряд изменений в законодательство, которые улучшат работу механизма государственно-частного партнерства", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду.По его словам, конкурсы на получение объектов в концессию можно будет проводить в электронной форме. Также будет расширен перечень объектов, в отношении которых можно будет заключать концессию за счет незавершенных строек.

https://ria.ru/20220302/ekonomika-1776019032.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, михаил мишустин, правительство рф