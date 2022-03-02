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Город Зуль отказался разорвать побратимские отношения с Калугой
Город Зуль отказался разорвать побратимские отношения с Калугой - РИА Новости, 02.03.2022
Город Зуль отказался разорвать побратимские отношения с Калугой
Немецкий город Зуль отказался разорвать длящиеся более 50 лет побратимские отношения с Калугой, заявил зампредседателя городской думы Калуги Александр Иванов. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T13:21
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турку
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калуга
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Немецкий город Зуль отказался разорвать длящиеся более 50 лет побратимские отношения с Калугой, заявил зампредседателя городской думы Калуги Александр Иванов.Депутат написал в своем Telegram-канале, что на фоне вводимых в отношении России санкций "справедливую и рассудительную" позицию занял городской совет города Зуль в Германии, который является побратимом Калуги."На своем заседании они отклонили просьбу главы государственной канцелярии Тюрингии о приостановлении побратимства российских и германских городов в Тюрингии" - написал Иванов.Депутат также привел цитату мэра Зуля: "Мы считаем важным поддерживать диалог на муниципальном уровне" - заявил мэр.Зуль - город в центре Германии, административная единица окружного подчинения в составе федеральной земли Тюрингия. Побратимские отношения Калуги и Зуля длятся с 1969 года.В понедельник финский город Турку приостановил побратимские отношения с Санкт-Петербургом.
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тюрингия, россия, турку, в мире, германия, калуга
13:21 02.03.2022
 
Город Зуль отказался разорвать побратимские отношения с Калугой

Немецкий город Зуль отказался разорвать побратимские отношения с Калугой

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКалуга
Калуга - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Калуга
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Немецкий город Зуль отказался разорвать длящиеся более 50 лет побратимские отношения с Калугой, заявил зампредседателя городской думы Калуги Александр Иванов.
Депутат написал в своем Telegram-канале, что на фоне вводимых в отношении России санкций "справедливую и рассудительную" позицию занял городской совет города Зуль в Германии, который является побратимом Калуги.
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"На своем заседании они отклонили просьбу главы государственной канцелярии Тюрингии о приостановлении побратимства российских и германских городов в Тюрингии" - написал Иванов.
Депутат также привел цитату мэра Зуля: "Мы считаем важным поддерживать диалог на муниципальном уровне" - заявил мэр.
Зуль - город в центре Германии, административная единица окружного подчинения в составе федеральной земли Тюрингия. Побратимские отношения Калуги и Зуля длятся с 1969 года.
В понедельник финский город Турку приостановил побратимские отношения с Санкт-Петербургом.
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