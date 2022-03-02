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Город Зуль отказался разорвать побратимские отношения с Калугой

Город Зуль отказался разорвать побратимские отношения с Калугой - РИА Новости, 02.03.2022

Город Зуль отказался разорвать побратимские отношения с Калугой

Немецкий город Зуль отказался разорвать длящиеся более 50 лет побратимские отношения с Калугой, заявил зампредседателя городской думы Калуги Александр Иванов. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T13:21

2022-03-02T13:21

2022-03-02T13:21

тюрингия

россия

турку

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германия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Немецкий город Зуль отказался разорвать длящиеся более 50 лет побратимские отношения с Калугой, заявил зампредседателя городской думы Калуги Александр Иванов.Депутат написал в своем Telegram-канале, что на фоне вводимых в отношении России санкций "справедливую и рассудительную" позицию занял городской совет города Зуль в Германии, который является побратимом Калуги."На своем заседании они отклонили просьбу главы государственной канцелярии Тюрингии о приостановлении побратимства российских и германских городов в Тюрингии" - написал Иванов.Депутат также привел цитату мэра Зуля: "Мы считаем важным поддерживать диалог на муниципальном уровне" - заявил мэр.Зуль - город в центре Германии, административная единица окружного подчинения в составе федеральной земли Тюрингия. Побратимские отношения Калуги и Зуля длятся с 1969 года.В понедельник финский город Турку приостановил побратимские отношения с Санкт-Петербургом.

https://ria.ru/20220301/rzhd-1775869953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

тюрингия, россия, турку, в мире, германия, калуга