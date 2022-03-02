https://ria.ru/20220302/ostanina-1776061437.html
В Госдуме предложили ввести сертификаты на отдых детей от 8 до 17 лет
В Госдуме предложили ввести сертификаты на отдых детей от 8 до 17 лет - РИА Новости, 02.03.2022
В Госдуме предложили ввести сертификаты на отдых детей от 8 до 17 лет
Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила обращение председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:17
2022-03-02T15:17
2022-03-02T18:30
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила обращение председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть возможность введения в регионах РФ системы сертификатов на отдых и оздоровление детей от 8 до 17 лет. Документ есть у РИА Новости.В письме Останина отмечает, что внесенные на рассмотрение предложения, направленные на усиление государственной поддержки семей с детьми, обусловлены сложившейся в России социально-экономической ситуацией, которая вызвана недружественными действиями США и иных иностранных государств."Предложения комитета Госдумы по семье: введение системы сертификатов на отдых и оздоровление детей в возрасте от восьми до 17 лет в субъектах Российской Федерации (возможно, кроме регионов-доноров), по примеру Санкт-Петербурга и Пермского края", - написала Останина.Как пояснила депутат, в федеральном бюджете заложены средства только на деятельность федеральных детских центров, находящихся в ведении Минпросвещения РФ, и оздоровление отдельных категорий детей."Полагаем возможным рассмотреть вопрос об оказании помощи в реализации права на отдых каждому ребенку страны", - отметила она.
https://ria.ru/20220302/matkapital-1776052557.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, россия, социальный навигатор, детские вопросы
15:17 02.03.2022 (обновлено: 18:30 02.03.2022)
В Госдуме предложили ввести сертификаты на отдых детей от 8 до 17 лет
Депутат Останина просит рассмотреть вопрос о сертификатах на отдых детей от 8 до 17 лет
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила обращение председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть возможность введения в регионах РФ системы сертификатов на отдых и оздоровление детей от 8 до 17 лет. Документ есть у РИА Новости.
В письме Останина отмечает, что внесенные на рассмотрение предложения, направленные на усиление государственной поддержки семей с детьми, обусловлены сложившейся в России
социально-экономической ситуацией, которая вызвана недружественными действиями США
и иных иностранных государств.
"Предложения комитета Госдумы
по семье: введение системы сертификатов на отдых и оздоровление детей в возрасте от восьми до 17 лет в субъектах Российской Федерации (возможно, кроме регионов-доноров), по примеру Санкт-Петербурга
и Пермского края", - написала Останина.
Как пояснила депутат, в федеральном бюджете заложены средства только на деятельность федеральных детских центров, находящихся в ведении Минпросвещения РФ, и оздоровление отдельных категорий детей.
"Полагаем возможным рассмотреть вопрос об оказании помощи в реализации права на отдых каждому ребенку страны", - отметила она.