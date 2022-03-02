https://ria.ru/20220302/ofitser-1776100662.html

Рязанские власти помогут семье погибшего на Украине офицера

Рязанские власти помогут семье погибшего на Украине офицера - РИА Новости, 02.03.2022

Рязанские власти помогут семье погибшего на Украине офицера

Семье погибшего во время спецоперации на Украине офицера в Рязанской области будет оказана вся необходимая помощь и материальная поддержка в размере 1 миллиона... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T17:56

2022-03-02T17:56

2022-03-02T17:56

обострение ситуации в днр и лнр

общество

рязанская область

николай любимов

воздушно-десантные войска россии

признание днр и лнр в россии

ситуация в днр и лнр

украина

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РЯЗАНЬ, 2 мар - РИА Новости. Семье погибшего во время спецоперации на Украине офицера в Рязанской области будет оказана вся необходимая помощь и материальная поддержка в размере 1 миллиона рублей, сообщил губернатор Николай Любимов."Пришла трагическая весть о гибели выпускника рязанского десантного училища во время спецоперации по защите Донбасса. Кадровый офицер, гвардии подполковник ВДВ с честью исполнил свой воинский долг. Он служил не в нашем регионе, но здесь живёт его супруга — наша землячка, его близкие и друзья. Сегодня вместе с ними скорбят все рязанцы. Приношу самые глубокие и искренние соболезнования семье офицера. Обязательно будет оказана вся необходимая помощь и материальная поддержка в размере 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении на странице Любимова в социальной сети "ВКонтакте".Глава региона отметил, что будет сделано всё, "чтобы сохранить память об офицере, проявившем мужество во время спецоперации".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, рязанская область, николай любимов, воздушно-десантные войска россии, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, украина