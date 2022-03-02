Рязанские власти помогут семье погибшего на Украине офицера
Рязанский губернатор Любимов: власти помогут семье погибшего на Украине офицера
Российские военнослужащие. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 2 мар - РИА Новости. Семье погибшего во время спецоперации на Украине офицера в Рязанской области будет оказана вся необходимая помощь и материальная поддержка в размере 1 миллиона рублей, сообщил губернатор Николай Любимов.
"Пришла трагическая весть о гибели выпускника рязанского десантного училища во время спецоперации по защите Донбасса. Кадровый офицер, гвардии подполковник ВДВ с честью исполнил свой воинский долг. Он служил не в нашем регионе, но здесь живёт его супруга — наша землячка, его близкие и друзья. Сегодня вместе с ними скорбят все рязанцы. Приношу самые глубокие и искренние соболезнования семье офицера. Обязательно будет оказана вся необходимая помощь и материальная поддержка в размере 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении на странице Любимова в социальной сети "ВКонтакте".
Глава региона отметил, что будет сделано всё, "чтобы сохранить память об офицере, проявившем мужество во время спецоперации".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
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