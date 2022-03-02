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В ГД могут обсудить вопрос о возвращении графы "национальность" в паспорт
В ГД могут обсудить вопрос о возвращении графы "национальность" в паспорт - РИА Новости, 02.03.2022
В ГД могут обсудить вопрос о возвращении графы "национальность" в паспорт
Первый замглавы ГД комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов ("Единая Россия"), комментируя предложение вернуть графу "национальность" в российские... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:10
2022-03-02T19:11
общество
госдума рф
сергей бурлаков
политика
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первый замглавы ГД комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов ("Единая Россия"), комментируя предложение вернуть графу "национальность" в российские паспорта, сообщил РИА Новости, что данный вопрос возможно рассмотреть только при наличии серьезной аргументации со стороны авторов инициативы.Ранее депутат Госдумы от "Единой России" и спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков предложил вернуть в российский паспорт графу "национальность", по его словам, это актуально в сложившейся международной обстановке.Данная тема уже обсуждалась в прошлом году, отметил Гильмутдинов, также сообщив, что она является актуальной для коренных малочисленных народов, представителям которых для получения льгот, предусмотренных соответствующим законом, приходится доказывать свою национальность. Он также добавил, что льготы эти касаются охоты, вылова рыбы. В настоящее время представителям коренных национальностей часто приходится обращаться в суд, отметил Гильмутдинов.По его словам, выход из данной проблемы был найден путем формирования реестра коренных народов, где при добровольном желании могут быть добавлены их представители.При этом по его личной точке зрения, у гражданина, который хочет прописать национальность в паспорте, должна быть такая возможность, но необходимо представить серьезные аргументы."Необходимость иметь в паспорте данную графу исходит часто от желания гражданина гордиться своей принадлежностью к какому-либо этносу, я так понимаю", - добавил политик.
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общество, госдума рф, сергей бурлаков, политика
19:10 02.03.2022 (обновлено: 19:11 02.03.2022)
 
В ГД могут обсудить вопрос о возвращении графы "национальность" в паспорт

В ГД обсудят вопрос о графе "национальность" при серьезной аргументации авторов инициативы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первый замглавы ГД комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов ("Единая Россия"), комментируя предложение вернуть графу "национальность" в российские паспорта, сообщил РИА Новости, что данный вопрос возможно рассмотреть только при наличии серьезной аргументации со стороны авторов инициативы.
Ранее депутат Госдумы от "Единой России" и спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков предложил вернуть в российский паспорт графу "национальность", по его словам, это актуально в сложившейся международной обстановке.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 18:23
В Совфеде поддержали идею о возвращении графы "национальность" в паспорт
Данная тема уже обсуждалась в прошлом году, отметил Гильмутдинов, также сообщив, что она является актуальной для коренных малочисленных народов, представителям которых для получения льгот, предусмотренных соответствующим законом, приходится доказывать свою национальность. Он также добавил, что льготы эти касаются охоты, вылова рыбы. В настоящее время представителям коренных национальностей часто приходится обращаться в суд, отметил Гильмутдинов.
По его словам, выход из данной проблемы был найден путем формирования реестра коренных народов, где при добровольном желании могут быть добавлены их представители.
"На предмет того, что всем необходимо иметь (в паспортах) графу "национальность", надо очень серьезно аргументировать (позицию), (сообщить) что это даст гражданину. Считаю, что если есть необходимость, мы готовы обсуждать эту тему, хотя обсуждали ее много и до этого. Если есть у наших коллег, которые эту тему поднимают, аргументы по этому поводу", - сообщил Гильмутдинов.
При этом по его личной точке зрения, у гражданина, который хочет прописать национальность в паспорте, должна быть такая возможность, но необходимо представить серьезные аргументы.
"Необходимость иметь в паспорте данную графу исходит часто от желания гражданина гордиться своей принадлежностью к какому-либо этносу, я так понимаю", - добавил политик.
 
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