https://ria.ru/20220302/natsionalnost-1776117496.html

В ГД могут обсудить вопрос о возвращении графы "национальность" в паспорт

В ГД могут обсудить вопрос о возвращении графы "национальность" в паспорт - РИА Новости, 02.03.2022

В ГД могут обсудить вопрос о возвращении графы "национальность" в паспорт

Первый замглавы ГД комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов ("Единая Россия"), комментируя предложение вернуть графу "национальность" в российские... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T19:10

2022-03-02T19:10

2022-03-02T19:11

общество

госдума рф

сергей бурлаков

политика

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первый замглавы ГД комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов ("Единая Россия"), комментируя предложение вернуть графу "национальность" в российские паспорта, сообщил РИА Новости, что данный вопрос возможно рассмотреть только при наличии серьезной аргументации со стороны авторов инициативы.Ранее депутат Госдумы от "Единой России" и спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков предложил вернуть в российский паспорт графу "национальность", по его словам, это актуально в сложившейся международной обстановке.Данная тема уже обсуждалась в прошлом году, отметил Гильмутдинов, также сообщив, что она является актуальной для коренных малочисленных народов, представителям которых для получения льгот, предусмотренных соответствующим законом, приходится доказывать свою национальность. Он также добавил, что льготы эти касаются охоты, вылова рыбы. В настоящее время представителям коренных национальностей часто приходится обращаться в суд, отметил Гильмутдинов.По его словам, выход из данной проблемы был найден путем формирования реестра коренных народов, где при добровольном желании могут быть добавлены их представители.При этом по его личной точке зрения, у гражданина, который хочет прописать национальность в паспорте, должна быть такая возможность, но необходимо представить серьезные аргументы."Необходимость иметь в паспорте данную графу исходит часто от желания гражданина гордиться своей принадлежностью к какому-либо этносу, я так понимаю", - добавил политик.

https://ria.ru/20220302/pasport-1776105436.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, госдума рф, сергей бурлаков, политика