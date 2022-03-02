https://ria.ru/20220302/minzdrav-1776138241.html

Минздрав заявил о достаточном запасе лекарств в России

Минздрав заявил о достаточном запасе лекарств в России - РИА Новости, 02.03.2022

Минздрав заявил о достаточном запасе лекарств в России

Россия в настоящее время обладает достаточным запасом лекарств, в том числе тех, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T21:12

2022-03-02T21:12

2022-03-02T21:16

общество

здоровье - общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155502/64/1555026484_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5b8963d05384f0be9dd1b6c2d0e5a164.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия в настоящее время обладает достаточным запасом лекарств, в том числе тех, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщила пресс-служба Минздрава России.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в среду встретились с представителями фармбизнеса, уточнили в пресс-службе."На данный момент Россия обладает достаточным запасом лекарственных препаратов, в том числе по номенклатуре ЖНВЛП: по словам участников, во многом этому поспособствовал "антиковидный" опыт фармацевтической отрасли",- говорится в сообщении.В рамках совещания участники обсудили ситуацию в фарминдустрии и возможные меры поддержки отрасли в текущих условиях, пояснили в пресс-службе.Мурашко отметил, что сегодня особое значение имеет обеспечение стабильных поставок лекарств. "Для нас сегодня крайне важно бесперебойное поступление качественных и доступных по цене лекарств как в аптечную, так и в госпитальную сеть" - сказал министр, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20220301/lekarstva-1775845439.html

https://rsport.ria.ru/20220224/vitaminy-1759204809.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Покровская

Александра Покровская

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)