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https://ria.ru/20220302/minzdrav-1776138241.html
Минздрав заявил о достаточном запасе лекарств в России
Минздрав заявил о достаточном запасе лекарств в России - РИА Новости, 02.03.2022
Минздрав заявил о достаточном запасе лекарств в России
Россия в настоящее время обладает достаточным запасом лекарств, в том числе тех, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T21:12
2022-03-02T21:16
общество
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия в настоящее время обладает достаточным запасом лекарств, в том числе тех, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщила пресс-служба Минздрава России.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в среду встретились с представителями фармбизнеса, уточнили в пресс-службе."На данный момент Россия обладает достаточным запасом лекарственных препаратов, в том числе по номенклатуре ЖНВЛП: по словам участников, во многом этому поспособствовал "антиковидный" опыт фармацевтической отрасли",- говорится в сообщении.В рамках совещания участники обсудили ситуацию в фарминдустрии и возможные меры поддержки отрасли в текущих условиях, пояснили в пресс-службе.Мурашко отметил, что сегодня особое значение имеет обеспечение стабильных поставок лекарств. "Для нас сегодня крайне важно бесперебойное поступление качественных и доступных по цене лекарств как в аптечную, так и в госпитальную сеть" - сказал министр, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20220301/lekarstva-1775845439.html
https://rsport.ria.ru/20220224/vitaminy-1759204809.html
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общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
21:12 02.03.2022 (обновлено: 21:16 02.03.2022)
 
Минздрав заявил о достаточном запасе лекарств в России

Минздрав: Россия обладает достаточным запасом лекарств, включая жизненно важные

© Depositphotos / SashaKhalabuzarАптека
Аптека - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Depositphotos / SashaKhalabuzar
Аптека . Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия в настоящее время обладает достаточным запасом лекарств, в том числе тех, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в среду встретились с представителями фармбизнеса, уточнили в пресс-службе.
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"На данный момент Россия обладает достаточным запасом лекарственных препаратов, в том числе по номенклатуре ЖНВЛП: по словам участников, во многом этому поспособствовал "антиковидный" опыт фармацевтической отрасли",- говорится в сообщении.
В рамках совещания участники обсудили ситуацию в фарминдустрии и возможные меры поддержки отрасли в текущих условиях, пояснили в пресс-службе.
Мурашко отметил, что сегодня особое значение имеет обеспечение стабильных поставок лекарств. "Для нас сегодня крайне важно бесперебойное поступление качественных и доступных по цене лекарств как в аптечную, так и в госпитальную сеть" - сказал министр, слова которого приводятся в сообщении.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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