https://ria.ru/20220302/minoborony-1776141809.html

Вооруженные силы России уничтожили три "джихад-мобиля" неподалеку от Киева

Вооруженные силы России уничтожили три "джихад-мобиля" неподалеку от Киева - РИА Новости, 02.03.2022

Вооруженные силы России уничтожили три "джихад-мобиля" неподалеку от Киева

Вооруженные силы России уничтожили три "джихад-мобиля", начиненных взрывчаткой большой мощности, в районе Бародянки западнее Киева, сообщил официальный... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T21:52

2022-03-02T21:52

2022-03-02T23:18

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили три "джихад-мобиля", начиненных взрывчаткой большой мощности, в районе Бародянки западнее Киева, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Вчера в районе населенного пункта Бародянка, западнее Киева, подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены три так называемых "джихад-мобиля", начиненных взрывчаткой большой мощности. Два вблизи населенного пункта Бародянка и один в районе населенного пункта Макаров на Житомирском шоссе", - заявил он.Как уточняет Конашенков, террористы направляли автомобили на боевые порядки российских подразделений, один из боевиков выпрыгнул из машины. "Джихад-мобили" и боевики были уничтожены огнем российского противотанкового ракетного комплекса и крупнокалиберного пулемета.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, луганская народная республика, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, украина