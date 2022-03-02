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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/minoborony-1776141809.html
Вооруженные силы России уничтожили три "джихад-мобиля" неподалеку от Киева
Вооруженные силы России уничтожили три "джихад-мобиля" неподалеку от Киева - РИА Новости, 02.03.2022
Вооруженные силы России уничтожили три "джихад-мобиля" неподалеку от Киева
Вооруженные силы России уничтожили три "джихад-мобиля", начиненных взрывчаткой большой мощности, в районе Бародянки западнее Киева, сообщил официальный... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T21:52
2022-03-02T23:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
луганская народная республика
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили три "джихад-мобиля", начиненных взрывчаткой большой мощности, в районе Бародянки западнее Киева, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Вчера в районе населенного пункта Бародянка, западнее Киева, подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены три так называемых "джихад-мобиля", начиненных взрывчаткой большой мощности. Два вблизи населенного пункта Бародянка и один в районе населенного пункта Макаров на Житомирском шоссе", - заявил он.Как уточняет Конашенков, террористы направляли автомобили на боевые порядки российских подразделений, один из боевиков выпрыгнул из машины. "Джихад-мобили" и боевики были уничтожены огнем российского противотанкового ракетного комплекса и крупнокалиберного пулемета.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
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донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, луганская народная республика, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, украина
21:52 02.03.2022 (обновлено: 23:18 02.03.2022)
 
Вооруженные силы России уничтожили три "джихад-мобиля" неподалеку от Киева

Вооруженные силы России уничтожили три "джихад-мобиля" с взрывчаткой неподалеку от Киева

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили три "джихад-мобиля", начиненных взрывчаткой большой мощности, в районе Бародянки западнее Киева, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Вчера в районе населенного пункта Бародянка, западнее Киева, подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены три так называемых "джихад-мобиля", начиненных взрывчаткой большой мощности. Два вблизи населенного пункта Бародянка и один в районе населенного пункта Макаров на Житомирском шоссе", - заявил он.
Как уточняет Конашенков, террористы направляли автомобили на боевые порядки российских подразделений, один из боевиков выпрыгнул из машины. "Джихад-мобили" и боевики были уничтожены огнем российского противотанкового ракетного комплекса и крупнокалиберного пулемета.
Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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