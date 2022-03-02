21:52 02.03.2022 (обновлено: 23:18 02.03.2022)
Вооруженные силы России уничтожили три "джихад-мобиля" неподалеку от Киева
Вооруженные силы России уничтожили три "джихад-мобиля" с взрывчаткой неподалеку от Киева
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили три "джихад-мобиля", начиненных взрывчаткой большой мощности, в районе Бародянки западнее Киева, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Вчера в районе населенного пункта Бародянка, западнее Киева, подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены три так называемых "джихад-мобиля", начиненных взрывчаткой большой мощности. Два вблизи населенного пункта Бародянка и один в районе населенного пункта Макаров на Житомирском шоссе", - заявил он.
Как уточняет Конашенков, террористы направляли автомобили на боевые порядки российских подразделений, один из боевиков выпрыгнул из машины. "Джихад-мобили" и боевики были уничтожены огнем российского противотанкового ракетного комплекса и крупнокалиберного пулемета.
Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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