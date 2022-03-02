https://ria.ru/20220302/minoborony-1776131480.html

Российская армия устраняет угрозу появления на Украине ядерного оружия

Российская армия устраняет угрозу появления на Украине ядерного оружия - РИА Новости, 02.03.2022

Российская армия устраняет угрозу появления на Украине ядерного оружия

На территории Украины в ближайшее время должны были появиться натовские базы, ядерное оружие, средства его доставки, российская армия с честью устраняет эту... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T20:19

2022-03-02T20:19

2022-03-02T20:31

обострение ситуации в днр и лнр

россия

игорь конашенков

ситуация в днр и лнр

украина

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. На территории Украины в ближайшее время должны были появиться натовские базы, ядерное оружие, средства его доставки, российская армия с честью устраняет эту реальную угрозу своей стране, Россия будет защищена, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российские военнослужащие, российская армия с честью выполняет задачу. Она устраняет реальную угрозу России, исходившую до недавнего времени с территории Украины", - сказал Конашенков."С территории, на которой вопреки воле украинского народа в ближайшее время должны были появиться натовские базы, ядерное оружие, средства его доставки", - добавил Конашенков.Родина будет защищена, подчеркнул он.

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, игорь конашенков, ситуация в днр и лнр, украина