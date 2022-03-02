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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Российская армия устраняет угрозу появления на Украине ядерного оружия
Российская армия устраняет угрозу появления на Украине ядерного оружия - РИА Новости, 02.03.2022
Российская армия устраняет угрозу появления на Украине ядерного оружия
На территории Украины в ближайшее время должны были появиться натовские базы, ядерное оружие, средства его доставки, российская армия с честью устраняет эту... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T20:19
2022-03-02T20:31
обострение ситуации в днр и лнр
россия
игорь конашенков
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. На территории Украины в ближайшее время должны были появиться натовские базы, ядерное оружие, средства его доставки, российская армия с честью устраняет эту реальную угрозу своей стране, Россия будет защищена, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российские военнослужащие, российская армия с честью выполняет задачу. Она устраняет реальную угрозу России, исходившую до недавнего времени с территории Украины", - сказал Конашенков."С территории, на которой вопреки воле украинского народа в ближайшее время должны были появиться натовские базы, ядерное оружие, средства его доставки", - добавил Конашенков.Родина будет защищена, подчеркнул он.
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россия, игорь конашенков, ситуация в днр и лнр, украина
20:19 02.03.2022 (обновлено: 20:31 02.03.2022)
 
Российская армия устраняет угрозу появления на Украине ядерного оружия

Минобороны: армия России устраняет реальную угрозу появления ядерного оружия на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. На территории Украины в ближайшее время должны были появиться натовские базы, ядерное оружие, средства его доставки, российская армия с честью устраняет эту реальную угрозу своей стране, Россия будет защищена, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российские военнослужащие, российская армия с честью выполняет задачу. Она устраняет реальную угрозу России, исходившую до недавнего времени с территории Украины", - сказал Конашенков.
"С территории, на которой вопреки воле украинского народа в ближайшее время должны были появиться натовские базы, ядерное оружие, средства его доставки", - добавил Конашенков.
Родина будет защищена, подчеркнул он.
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 14:23
Спецоперация на Украине: Россия ответила на смертельную угрозу
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияИгорь КонашенковСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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