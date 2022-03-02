https://ria.ru/20220302/minoborony-1776131480.html
Российская армия устраняет угрозу появления на Украине ядерного оружия
Российская армия устраняет угрозу появления на Украине ядерного оружия - РИА Новости, 02.03.2022
Российская армия устраняет угрозу появления на Украине ядерного оружия
На территории Украины в ближайшее время должны были появиться натовские базы, ядерное оружие, средства его доставки, российская армия с честью устраняет эту... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T20:19
2022-03-02T20:19
2022-03-02T20:31
обострение ситуации в днр и лнр
россия
игорь конашенков
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. На территории Украины в ближайшее время должны были появиться натовские базы, ядерное оружие, средства его доставки, российская армия с честью устраняет эту реальную угрозу своей стране, Россия будет защищена, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российские военнослужащие, российская армия с честью выполняет задачу. Она устраняет реальную угрозу России, исходившую до недавнего времени с территории Украины", - сказал Конашенков."С территории, на которой вопреки воле украинского народа в ближайшее время должны были появиться натовские базы, ядерное оружие, средства его доставки", - добавил Конашенков.Родина будет защищена, подчеркнул он.
https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь конашенков, ситуация в днр и лнр, украина
20:19 02.03.2022 (обновлено: 20:31 02.03.2022)
Российская армия устраняет угрозу появления на Украине ядерного оружия
Минобороны: армия России устраняет реальную угрозу появления ядерного оружия на Украине