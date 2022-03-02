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Минобороны указало на фейки о "неисчислимых" потерях России
Минобороны указало на фейки о "неисчислимых" потерях России - РИА Новости, 02.03.2022
Минобороны указало на фейки о "неисчислимых" потерях России
Сообщения отдельных СМИ о "неисчислимых" потерях ВС РФ - дезинформация, сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T20:02
2022-03-02T20:02
2022-03-02T20:34
обострение ситуации в днр и лнр
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признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Сообщения отдельных СМИ о "неисчислимых" потерях ВС РФ - дезинформация, сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Хочу еще раз подчеркнуть, ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют. Распространяемая многими западными и отдельными российским СМИ информация о якобы "неисчислимых" потерях российской группировки - это целенаправленная дезинформация", - сказал генерал.Конашенков сообщил, что потери военных, силовиков и националистов Украины с начала операции превысили 2800 человек, военнослужащих РФ погибло 498 человек.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Конашенков: "Информация о якобы "неисчислимых" потерях ВС РФ – целенаправленная дезинформация"
Сообщения отдельных СМИ о "неисчислимых" потерях ВС РФ – дезинформация, сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-03-02T20:02
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
20:02 02.03.2022 (обновлено: 20:34 02.03.2022)
Минобороны указало на фейки о "неисчислимых" потерях России
Минобороны назвало дезинформацией сообщения о "неисчислимых" потерях ВС России