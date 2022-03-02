https://ria.ru/20220302/minoborony-1776129022.html

Минобороны указало на фейки о "неисчислимых" потерях России

Минобороны указало на фейки о "неисчислимых" потерях России - РИА Новости, 02.03.2022

Минобороны указало на фейки о "неисчислимых" потерях России

Сообщения отдельных СМИ о "неисчислимых" потерях ВС РФ - дезинформация, сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 02.03.2022

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Сообщения отдельных СМИ о "неисчислимых" потерях ВС РФ - дезинформация, сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Хочу еще раз подчеркнуть, ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют. Распространяемая многими западными и отдельными российским СМИ информация о якобы "неисчислимых" потерях российской группировки - это целенаправленная дезинформация", - сказал генерал.Конашенков сообщил, что потери военных, силовиков и националистов Украины с начала операции превысили 2800 человек, военнослужащих РФ погибло 498 человек.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Конашенков: "Информация о якобы "неисчислимых" потерях ВС РФ – целенаправленная дезинформация" Сообщения отдельных СМИ о "неисчислимых" потерях ВС РФ – дезинформация, сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-03-02T20:02 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии