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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Минобороны указало на фейки о "неисчислимых" потерях России
Минобороны указало на фейки о "неисчислимых" потерях России - РИА Новости, 02.03.2022
Минобороны указало на фейки о "неисчислимых" потерях России
Сообщения отдельных СМИ о "неисчислимых" потерях ВС РФ - дезинформация, сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T20:02
2022-03-02T20:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Сообщения отдельных СМИ о "неисчислимых" потерях ВС РФ - дезинформация, сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Хочу еще раз подчеркнуть, ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют. Распространяемая многими западными и отдельными российским СМИ информация о якобы "неисчислимых" потерях российской группировки - это целенаправленная дезинформация", - сказал генерал.Конашенков сообщил, что потери военных, силовиков и националистов Украины с начала операции превысили 2800 человек, военнослужащих РФ погибло 498 человек.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Конашенков: "Информация о якобы "неисчислимых" потерях ВС РФ – целенаправленная дезинформация"
Сообщения отдельных СМИ о "неисчислимых" потерях ВС РФ – дезинформация, сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
20:02 02.03.2022 (обновлено: 20:34 02.03.2022)
 
Минобороны указало на фейки о "неисчислимых" потерях России

Минобороны назвало дезинформацией сообщения о "неисчислимых" потерях ВС России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Сообщения отдельных СМИ о "неисчислимых" потерях ВС РФ - дезинформация, сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Хочу еще раз подчеркнуть, ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют. Распространяемая многими западными и отдельными российским СМИ информация о якобы "неисчислимых" потерях российской группировки - это целенаправленная дезинформация", - сказал генерал.
Конашенков сообщил, что потери военных, силовиков и националистов Украины с начала операции превысили 2800 человек, военнослужащих РФ погибло 498 человек.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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