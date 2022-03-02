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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/mariupol-1776066107.html
В ДНР заявили о подготовке Украиной военной провокации в Мариуполе
В ДНР заявили о подготовке Украиной военной провокации в Мариуполе - РИА Новости, 02.03.2022
В ДНР заявили о подготовке Украиной военной провокации в Мариуполе
Украинские националисты готовят провокацию провокацию в Мариуполе, завозят население на территорию завода, рядом размещают военную технику, заявила Народная... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:39
2022-03-02T15:54
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
в мире
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские националисты готовят провокацию провокацию в Мариуполе, завозят население на территорию завода, рядом размещают военную технику, заявила Народная милиция ДНР."По полученной оперативной информации в городе Мариуполь, на территории завода "Азовсталь", командиром отдельного отряда специального назначения "Азов" 12 брон (бригада оперативного назначения - ред.) Национальной гвардии Украины проводится подготовка к массовой провокации с гибелью мирных жителей", - сообщает Народная милиция в Telegram.Указывается, что на территорию завода "Азовсталь" завозят гражданское население, которое размещают в заминированных цехах и служебных помещениях, а во дворе предприятия размещают военную технику."В случае прорыва обороны города Мариуполь подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации националисты планируют осуществить подрыв корпусов завода, с дальнейшим обвинением российской стороны в уничтожении мирных жителей и гражданской инфраструктуры огнем артиллерии", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/mariupol-1776062979.html
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мариуполь
донецкая народная республика
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мариуполь, в мире, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
15:39 02.03.2022 (обновлено: 15:54 02.03.2022)
 
В ДНР заявили о подготовке Украиной военной провокации в Мариуполе

Народная милиция ДНР заявила о подготовке Украиной военной провокации в Мариуполе

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкПодбитый БТР украинской армии под Мариуполем
Подбитый БТР украинской армии под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Подбитый БТР украинской армии под Мариуполем
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские националисты готовят провокацию провокацию в Мариуполе, завозят население на территорию завода, рядом размещают военную технику, заявила Народная милиция ДНР.
"По полученной оперативной информации в городе Мариуполь, на территории завода "Азовсталь", командиром отдельного отряда специального назначения "Азов" 12 брон (бригада оперативного назначения - ред.) Национальной гвардии Украины проводится подготовка к массовой провокации с гибелью мирных жителей", - сообщает Народная милиция в Telegram.
Сотрудники Народной милиции ДНР в селе Николаевка рядом с городом Волноваха в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 15:23
ВСУ блокируют выход мирного населения из Мариуполя, заявил Басурин
Указывается, что на территорию завода "Азовсталь" завозят гражданское население, которое размещают в заминированных цехах и служебных помещениях, а во дворе предприятия размещают военную технику.
"В случае прорыва обороны города Мариуполь подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации националисты планируют осуществить подрыв корпусов завода, с дальнейшим обвинением российской стороны в уничтожении мирных жителей и гражданской инфраструктуры огнем артиллерии", - говорится в сообщении.
Военнослужащий народной милиции ДНР осматривает брошенные украинской армией противотанковые комплексы - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 20:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР сообщили об уничтожении штаба украинской группировки "Север"
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Местные жители в Мариуполе. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 10:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заверили, что жителям Мариуполя и пригородов ничего не угрожает
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМариупольВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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