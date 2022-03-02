https://ria.ru/20220302/mariupol-1776066107.html
В ДНР заявили о подготовке Украиной военной провокации в Мариуполе
В ДНР заявили о подготовке Украиной военной провокации в Мариуполе - РИА Новости, 02.03.2022
В ДНР заявили о подготовке Украиной военной провокации в Мариуполе
Украинские националисты готовят провокацию провокацию в Мариуполе, завозят население на территорию завода, рядом размещают военную технику, заявила Народная... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:39
2022-03-02T15:39
2022-03-02T15:54
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
в мире
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775631615_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_4ce91970712dbc79a6bb72e081d31e0c.jpg
ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские националисты готовят провокацию провокацию в Мариуполе, завозят население на территорию завода, рядом размещают военную технику, заявила Народная милиция ДНР."По полученной оперативной информации в городе Мариуполь, на территории завода "Азовсталь", командиром отдельного отряда специального назначения "Азов" 12 брон (бригада оперативного назначения - ред.) Национальной гвардии Украины проводится подготовка к массовой провокации с гибелью мирных жителей", - сообщает Народная милиция в Telegram.Указывается, что на территорию завода "Азовсталь" завозят гражданское население, которое размещают в заминированных цехах и служебных помещениях, а во дворе предприятия размещают военную технику."В случае прорыва обороны города Мариуполь подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации националисты планируют осуществить подрыв корпусов завода, с дальнейшим обвинением российской стороны в уничтожении мирных жителей и гражданской инфраструктуры огнем артиллерии", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220302/mariupol-1776062979.html
https://ria.ru/20220301/shtab-1775924119.html
https://ria.ru/20220301/mariupol-1775753074.html
мариуполь
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775631615_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_04d6b23dd34a8bf04b6458792ed04667.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, в мире, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
15:39 02.03.2022 (обновлено: 15:54 02.03.2022)
В ДНР заявили о подготовке Украиной военной провокации в Мариуполе
Народная милиция ДНР заявила о подготовке Украиной военной провокации в Мариуполе