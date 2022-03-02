https://ria.ru/20220302/lozovoe-1776092468.html

Украинские войска выпустили шесть мин по Лозовому, заявили в ЛНР

Украинские войска выпустили шесть мин по Лозовому, заявили в ЛНР - РИА Новости, 02.03.2022

Украинские войска выпустили шесть мин по Лозовому, заявили в ЛНР

Представительство Луганской народной республики в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T17:22

2022-03-02T17:22

2022-03-02T17:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

светлодарск

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ЛУГАНСК, 2 мар - РИА Новости. Представительство Луганской народной республики в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Лозовое."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел: 14.55 н.п. Светлодарск – Лозовое: миномет 120 мм (шесть мин)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html

украина

светлодарск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, украина, светлодарск