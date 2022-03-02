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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/lozovoe-1776092468.html
Украинские войска выпустили шесть мин по Лозовому, заявили в ЛНР
Украинские войска выпустили шесть мин по Лозовому, заявили в ЛНР - РИА Новости, 02.03.2022
Украинские войска выпустили шесть мин по Лозовому, заявили в ЛНР
Представительство Луганской народной республики в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:22
2022-03-02T17:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
светлодарск
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ЛУГАНСК, 2 мар - РИА Новости. Представительство Луганской народной республики в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Лозовое."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел: 14.55 н.п. Светлодарск – Лозовое: миномет 120 мм (шесть мин)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, светлодарск
17:22 02.03.2022 (обновлено: 17:33 02.03.2022)
 
Украинские войска выпустили шесть мин по Лозовому, заявили в ЛНР

Представительство ЛНР в СЦКК: украинские войска выпустили шесть мин по Лозовому

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия боевых действий в городе Счастье в Луганской народной республике
Последствия боевых действий в городе Счастье в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Последствия боевых действий в городе Счастье в Луганской народной республике
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 2 мар - РИА Новости. Представительство Луганской народной республики в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Лозовое.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел: 14.55 н.п. Светлодарск – Лозовое: миномет 120 мм (шесть мин)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 14:23
Спецоперация на Украине: Россия ответила на смертельную угрозу
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСветлодарск
 
 
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