https://ria.ru/20220302/lozovoe-1776092468.html
Украинские войска выпустили шесть мин по Лозовому, заявили в ЛНР
Украинские войска выпустили шесть мин по Лозовому, заявили в ЛНР - РИА Новости, 02.03.2022
Украинские войска выпустили шесть мин по Лозовому, заявили в ЛНР
Представительство Луганской народной республики в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:22
2022-03-02T17:22
2022-03-02T17:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
светлодарск
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ЛУГАНСК, 2 мар - РИА Новости. Представительство Луганской народной республики в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Лозовое."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел: 14.55 н.п. Светлодарск – Лозовое: миномет 120 мм (шесть мин)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, светлодарск
17:22 02.03.2022 (обновлено: 17:33 02.03.2022)
Украинские войска выпустили шесть мин по Лозовому, заявили в ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК: украинские войска выпустили шесть мин по Лозовому