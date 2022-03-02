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Украинские войска выпустили три мины по селу Логвиново, заявили в ЛНР

Украинские войска выпустили три мины по селу Логвиново, заявили в ЛНР - РИА Новости, 02.03.2022

Украинские войска выпустили три мины по селу Логвиново, заявили в ЛНР

Украинские войска в среду утром выпустили три мины калибром 120 мм по населенному пункту Логвиново в Луганской народной республике, сообщило представительство... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T09:42

2022-03-02T09:42

2022-03-02T10:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

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владимир путин

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска в среду утром выпустили три мины калибром 120 мм по населенному пункту Логвиново в Луганской народной республике, сообщило представительство ЛНР в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован 1 обстрел: 07.57 н.п. Луганское – Логвиново, миномет 120мм (3 мины)", - говорится в сообщении представительства.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

луганская народная республика

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, киев, москва