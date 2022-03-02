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Украинские войска выпустили три мины по селу Логвиново, заявили в ЛНР
Украинские войска выпустили три мины по селу Логвиново, заявили в ЛНР - РИА Новости, 02.03.2022
Украинские войска выпустили три мины по селу Логвиново, заявили в ЛНР
Украинские войска в среду утром выпустили три мины калибром 120 мм по населенному пункту Логвиново в Луганской народной республике, сообщило представительство... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T09:42
2022-03-02T09:42
2022-03-02T10:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
киев
москва
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска в среду утром выпустили три мины калибром 120 мм по населенному пункту Логвиново в Луганской народной республике, сообщило представительство ЛНР в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован 1 обстрел: 07.57 н.п. Луганское – Логвиново, миномет 120мм (3 мины)", - говорится в сообщении представительства.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, киев, москва
09:42 02.03.2022 (обновлено: 10:58 02.03.2022)
Украинские войска выпустили три мины по селу Логвиново, заявили в ЛНР
Представительство ЛНР заявило, что украинские войска выпустили три мины по селу Логвиново