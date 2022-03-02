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Украинские войска оборудовали позиции в школе, заявили в ЛНР

Украинские войска оборудовали позиции в школе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 02.03.2022

Украинские войска оборудовали позиции в школе, заявили в ЛНР

Украинские войска заняли корпус больницы и отделение медицинского центра в н.п. Лисичанск, позиции оборудованы в школе и лицее, заявила народная милиция ЛНР. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:05

2022-03-02T11:05

2022-03-02T11:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

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ЛУГАНСК, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска заняли корпус больницы и отделение медицинского центра в н.п. Лисичанск, позиции оборудованы в школе и лицее, заявила народная милиция ЛНР."В н.п. Лисичанск националистическими формированиями Украины занят корпус № 2 городской больницы, также отделение медицинского центра. На втором и третьем этажах расположились пулеметные расчеты. Кроме того, националисты оборудовали позиции в школе № 14 и лицее №12", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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луганская народная республика

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия