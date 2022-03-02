https://ria.ru/20220302/koronavirus-1776039712.html
Минздрав зарегистрировал препарат "Атериксен" для лечения COVID-19
Минздрав зарегистрировал препарат "Атериксен" для лечения COVID-19 - РИА Новости, 02.03.2022
Минздрав зарегистрировал препарат "Атериксен" для лечения COVID-19
Минздрав России зарегистрировал препарат "Атериксен" для лечения коронавирусной инфекции, следует из данных реестра лекарственных средств. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T13:53
2022-03-02T13:53
2022-03-02T14:02
распространение коронавируса
здоровье - общество
общество
коронавирус в россии
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал препарат "Атериксен" для лечения коронавирусной инфекции, следует из данных реестра лекарственных средств.Показанием к применению препарата является лечение новой коронавирусной инфекции легкого течения у взрослых, следует из инструкции, опубликованной в реестре.Препарат в виде таблеток применяется внутрь и запивается водой. Начинать принимать его следует с момента появления первых симптомов заболевания, предпочтительно не позднее 36 часов от начала болезни, уточняется в документе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
13:53 02.03.2022 (обновлено: 14:02 02.03.2022)
Минздрав зарегистрировал препарат "Атериксен" для лечения COVID-19
Минздрав зарегистрировал препарат "Атериксен" для лечения коронавирусной инфекции