https://ria.ru/20220302/koronavirus-1776039712.html

Минздрав зарегистрировал препарат "Атериксен" для лечения COVID-19

Минздрав зарегистрировал препарат "Атериксен" для лечения COVID-19 - РИА Новости, 02.03.2022

Минздрав зарегистрировал препарат "Атериксен" для лечения COVID-19

Минздрав России зарегистрировал препарат "Атериксен" для лечения коронавирусной инфекции, следует из данных реестра лекарственных средств. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T13:53

2022-03-02T13:53

2022-03-02T14:02

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал препарат "Атериксен" для лечения коронавирусной инфекции, следует из данных реестра лекарственных средств.Показанием к применению препарата является лечение новой коронавирусной инфекции легкого течения у взрослых, следует из инструкции, опубликованной в реестре.Препарат в виде таблеток применяется внутрь и запивается водой. Начинать принимать его следует с момента появления первых симптомов заболевания, предпочтительно не позднее 36 часов от начала болезни, уточняется в документе.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)