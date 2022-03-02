https://ria.ru/20220302/koronavirus-1775998976.html
В Подмосковье за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 02.03.2022
В Подмосковье за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 1153 человек, следует из опубликованных в среду данных на сайте... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:19
2022-03-02T11:19
2022-03-02T11:21
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 1153 человек, следует из опубликованных в среду данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 1153 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 37 человек умерли. Днём ранее количество новых заражённых составляло 1175 человек.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье)
11:19 02.03.2022 (обновлено: 11:21 02.03.2022)
В Подмосковье за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 1153 новых случая заражения коронавирусом