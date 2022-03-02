11:18 02.03.2022 (обновлено: 11:30 02.03.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 386 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки выявили 3024 новых случая COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 3024 случая COVID-19, умер 81 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 3024, выздоровело - 5203 человека, 81 человек умер за сутки", - сообщается в сводке по столице.
Накануне было выявлено 2066 новых случаев заражения.
"За сутки госпитализировано 386 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 317 человек", - говорится в сообщении в Telegram оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2701834 случая коронавируса, выздоровели 2492797 человек, умерли 41 441 человек.