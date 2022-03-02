https://ria.ru/20220302/koronavirus-1775998484.html

В Москве за сутки госпитализировали 386 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 386 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 02.03.2022

В Москве за сутки госпитализировали 386 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве выявлено 3024 случая COVID-19, умер 81 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:18

2022-03-02T11:18

2022-03-02T11:30

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 3024 случая COVID-19, умер 81 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 3024, выздоровело - 5203 человека, 81 человек умер за сутки", - сообщается в сводке по столице.Накануне было выявлено 2066 новых случаев заражения."За сутки госпитализировано 386 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 317 человек", - говорится в сообщении в Telegram оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2701834 случая коронавируса, выздоровели 2492797 человек, умерли 41 441 человек.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва