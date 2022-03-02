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В Москве за сутки госпитализировали 386 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 386 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 02.03.2022
В Москве за сутки госпитализировали 386 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве выявлено 3024 случая COVID-19, умер 81 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:18
2022-03-02T11:30
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 3024 случая COVID-19, умер 81 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 3024, выздоровело - 5203 человека, 81 человек умер за сутки", - сообщается в сводке по столице.Накануне было выявлено 2066 новых случаев заражения."За сутки госпитализировано 386 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 317 человек", - говорится в сообщении в Telegram оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2701834 случая коронавируса, выздоровели 2492797 человек, умерли 41 441 человек.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва
11:18 02.03.2022 (обновлено: 11:30 02.03.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 386 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки выявили 3024 новых случая COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 3024 случая COVID-19, умер 81 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 3024, выздоровело - 5203 человека, 81 человек умер за сутки", - сообщается в сводке по столице.
Накануне было выявлено 2066 новых случаев заражения.
"За сутки госпитализировано 386 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 317 человек", - говорится в сообщении в Telegram оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2701834 случая коронавируса, выздоровели 2492797 человек, умерли 41 441 человек.
 
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