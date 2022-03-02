https://ria.ru/20220302/koronavirus-1775998365.html

В России за сутки выздоровели 183 530 человек после COVID-19

В России за сутки выздоровели 183 530 человек после COVID-19 - РИА Новости, 02.03.2022

В России за сутки выздоровели 183 530 человек после COVID-19

Более 183,5 тысячи человек выздоровели от коронавируса за сутки в России, это на 6,2% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:17

2022-03-02T11:17

2022-03-02T11:17

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

общество

коронавирус в россии

коронавирусы

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Более 183,5 тысячи человек выздоровели от коронавируса за сутки в России, это на 6,2% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 183 530 человек, или на 6,2% больше по сравнению с 1 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

здоровье - общество, коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии, коронавирусы