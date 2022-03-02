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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220302/koronavirus-1775998095.html
В России за сутки госпитализировали 11 754 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 11 754 человека с COVID-19 - РИА Новости, 02.03.2022
В России за сутки госпитализировали 11 754 человека с COVID-19
За минувшие сутки в России направили в больницы 11,7 тысячи пациентов с COVID-19, число инфицированных второй день подряд ниже 100 тысяч, следует из данных... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:17
2022-03-02T11:51
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России направили в больницы 11,7 тысячи пациентов с COVID-19, число инфицированных второй день подряд ниже 100 тысяч, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций за сутки составило 11 754 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 7,8 процента", — говорится в сообщении.Днем ранее в стационары попали 12 753 человека. Снижение показателя отмечается в 53 регионах, рост — в 32.Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 составило 97 455 (вчера было 97 333). Уровень заболеваемости остается высоким, что в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР-, но и экспресс-тесты.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 16 592 824 человека.Умерли за сутки 784 пациента (днем ранее — 786), общее число летальных исходов достигло 353 230. Выписались после лечения 183 530 человек, всего выздоровели 13 931 995.Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Свердловской области — 4868, в больницы направили 482 человека. В Санкт-Петербурге заразились 4514 человек (госпитализированы 351), в Самарской области — 4061 (305 госпитализированных). В Москве прибавилось 3024 случая (вчера — 2066), лечиться в стационарах будут 386 человек.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже 435 миллионов зараженных, почти шесть миллионов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 83,3 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 57,8 процента.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:17 02.03.2022 (обновлено: 11:51 02.03.2022)
 
В России за сутки госпитализировали 11 754 человека с COVID-19

За сутки в России выявили 97 455 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники оказывает помощь пациенту в госпитале для лечения больных коронавирусом
Медицинские работники оказывает помощь пациенту в госпитале для лечения больных коронавирусом - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России направили в больницы 11,7 тысячи пациентов с COVID-19, число инфицированных второй день подряд ниже 100 тысяч, следует из данных оперативного штаба.
"Количество госпитализаций за сутки составило 11 754 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 7,8 процента", — говорится в сообщении.
Днем ранее в стационары попали 12 753 человека. Снижение показателя отмечается в 53 регионах, рост — в 32.
Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 составило 97 455 (вчера было 97 333). Уровень заболеваемости остается высоким, что в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР-, но и экспресс-тесты.
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 16 592 824 человека.
Умерли за сутки 784 пациента (днем ранее — 786), общее число летальных исходов достигло 353 230. Выписались после лечения 183 530 человек, всего выздоровели 13 931 995.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Свердловской области — 4868, в больницы направили 482 человека. В Санкт-Петербурге заразились 4514 человек (госпитализированы 351), в Самарской области — 4061 (305 госпитализированных). В Москве прибавилось 3024 случая (вчера — 2066), лечиться в стационарах будут 386 человек.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже 435 миллионов зараженных, почти шесть миллионов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 83,3 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 57,8 процента.
 
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