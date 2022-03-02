11:17 02.03.2022 (обновлено: 11:51 02.03.2022)
В России за сутки госпитализировали 11 754 человека с COVID-19
За сутки в России выявили 97 455 новых случаев COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники оказывает помощь пациенту в госпитале для лечения больных коронавирусом
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России направили в больницы 11,7 тысячи пациентов с COVID-19, число инфицированных второй день подряд ниже 100 тысяч, следует из данных оперативного штаба.
"Количество госпитализаций за сутки составило 11 754 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 7,8 процента", — говорится в сообщении.
Днем ранее в стационары попали 12 753 человека. Снижение показателя отмечается в 53 регионах, рост — в 32.
Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 составило 97 455 (вчера было 97 333). Уровень заболеваемости остается высоким, что в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР-, но и экспресс-тесты.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 16 592 824 человека.
Умерли за сутки 784 пациента (днем ранее — 786), общее число летальных исходов достигло 353 230. Выписались после лечения 183 530 человек, всего выздоровели 13 931 995.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Свердловской области — 4868, в больницы направили 482 человека. В Санкт-Петербурге заразились 4514 человек (госпитализированы 351), в Самарской области — 4061 (305 госпитализированных). В Москве прибавилось 3024 случая (вчера — 2066), лечиться в стационарах будут 386 человек.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже 435 миллионов зараженных, почти шесть миллионов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 83,3 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 57,8 процента.