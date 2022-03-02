https://ria.ru/20220302/kazakhstan-1775989641.html

В Алма-Ате решили снести сожженную террористами резиденцию президента

В Алма-Ате решили снести сожженную террористами резиденцию президента - РИА Новости, 02.03.2022

В Алма-Ате решили снести сожженную террористами резиденцию президента

Алма-атинскую резиденцию президента Казахстана, сожженную в январе террористами, решено снести, а на ее месте построить сквер, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T10:45

2022-03-02T10:45

2022-03-02T10:53

беспорядки в казахстане

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алма-ата

казахстан

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АЛМА-АТА, 2 мар - РИА Новости. Алма-атинскую резиденцию президента Казахстана, сожженную в январе террористами, решено снести, а на ее месте построить сквер, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.В феврале пресс-служба управления делами президента (УДП) сообщала, что резиденция, в которую 5 января прорвались несколько тысяч протестующих, будет восстановлена до конца 2022 года.По данным пресс-службы УДП, на первом этаже здания сгорел и взорвался автомобиль, загнанный туда погромщиками. Столб огня, поднявшись вверх, расплавил стальные конструкции верхних этажей. В здании уничтожены все системы жизнеобеспечения. Между тем эксперты казахстанского многопрофильного института реконструкции и развития в ходе технического обследования объекта установили, что замена несущих конструкций "все же возможна без ущерба для безопасности и сейсмоустойчивости".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, алма-ата, казахстан