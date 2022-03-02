https://ria.ru/20220302/karta-1776104837.html

Российские банковские карты перестали работать на Украине

Российские банковские карты перестали работать на Украине - РИА Новости, 02.03.2022

Российские банковские карты перестали работать на Украине

Выпущенные банками России и Белоруссии карты на территории Украины теперь не работают, заявили в среду в Нацбанке Украины. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T18:17

2022-03-02T18:17

2022-03-02T18:38

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Выпущенные банками России и Белоруссии карты на территории Украины теперь не работают, заявили в среду в Нацбанке Украины."Платежные карты, эмитированные банками РФ и Белоруссии теперь не работают в Украине", - говорится в сообщении Нацбанка в Facebook.По информации регулятора, с 1 марта Нацбанк запретил принимать на территории Украины выпущенные российскими и белорусскими банками карты, зачислять средства на счета клиентов по переводам, инициированным с использованием платежных карт банков РФ и Белоруссии.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220302/gruziya-1775899557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, белоруссия, россия, украина