https://ria.ru/20220302/kanaly-1776096368.html
В Молдавии оштрафовали три ретранслируемых из России канала
В Молдавии оштрафовали три ретранслируемых из России канала - РИА Новости, 02.03.2022
В Молдавии оштрафовали три ретранслируемых из России канала
Совет телевидения и радиовещания Молдавии оштрафовал три ретранслируемых из России канала за необъективное освещение конфликта на Украине и несоблюдение... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:36
2022-03-02T17:36
2022-03-02T17:36
медиавойны
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
россия
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772965859_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b7f5cdbb5e99a62707f36c68fa2f867.jpg
КИШИНЕВ, 2 мар – РИА Новости. Совет телевидения и радиовещания Молдавии оштрафовал три ретранслируемых из России канала за необъективное освещение конфликта на Украине и несоблюдение плюрализма мнений, передает корреспондент РИА Новости.Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине и угроз безопасности Молдавии. Власти Молдавии на этот период получили право контролировать СМИ, отслеживать подачу информации про конфликт на Украине и меры, действующие на территории страны в рамках режима ЧП."С 25 февраля Совет телевидения и радиовещания постановил провести мониторинг телеканалов NTV Moldova, Primul in Moldova, RTR Moldova в период действия чрезвычайного положения, проверив, как они освещают кризис на Украине. Оценка казалась проверки, соблюдает ли телеканал принцип "обеспечения достоверного информирования, мониторинг показал, что все каналы отклонились от норм закона", - заявила на заседании член совета Виктория Чекан.Телеканал RTR Moldova оштрафовали на 270 долларов за показ предвзятого мнения и отсутствие противоположных точек зрения на конфликт. Телеканалу NTV Moldova поставили в вину предоставление односторонней и неподтвержденной фактами информации, которая отражает позицию лишь одной из сторон конфликта. Совет также учел, что телеканал ранее уже получал предупреждение за подобные нарушения, поэтому размер штрафа составил 545 долларов. Телекалал Primul in Moldova был оштрафован на 1090 долларов за то, что "не попытался соблюсти баланс мнений, манипулировал общественным мнением и дезинформировал общество".Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/obraschenie-1776091668.html
https://ria.ru/20220227/meta-1775440637.html
донецкая народная республика
россия
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772965859_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8934edd4fd94dc06ff737f627f9c340c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, молдавия
В Молдавии оштрафовали три ретранслируемых из России канала
В Молдавии оштрафовали три ретранслируемых из России канала за показ событий на Украине
КИШИНЕВ, 2 мар – РИА Новости. Совет телевидения и радиовещания Молдавии оштрафовал три ретранслируемых из России канала за необъективное освещение конфликта на Украине и несоблюдение плюрализма мнений, передает корреспондент РИА Новости.
Парламент Молдавии
24 февраля ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине
и угроз безопасности Молдавии. Власти Молдавии на этот период получили право контролировать СМИ, отслеживать подачу информации про конфликт на Украине и меры, действующие на территории страны в рамках режима ЧП.
"С 25 февраля Совет телевидения и радиовещания постановил провести мониторинг телеканалов NTV Moldova, Primul in Moldova, RTR Moldova в период действия чрезвычайного положения, проверив, как они освещают кризис на Украине. Оценка казалась проверки, соблюдает ли телеканал принцип "обеспечения достоверного информирования, мониторинг показал, что все каналы отклонились от норм закона", - заявила на заседании член совета Виктория Чекан.
Телеканал RTR Moldova оштрафовали на 270 долларов за показ предвзятого мнения и отсутствие противоположных точек зрения на конфликт. Телеканалу NTV Moldova поставили в вину предоставление односторонней и неподтвержденной фактами информации, которая отражает позицию лишь одной из сторон конфликта. Совет также учел, что телеканал ранее уже получал предупреждение за подобные нарушения, поэтому размер штрафа составил 545 долларов. Телекалал Primul in Moldova был оштрафован на 1090 долларов за то, что "не попытался соблюсти баланс мнений, манипулировал общественным мнением и дезинформировал общество".
Россия
начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.