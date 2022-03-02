https://ria.ru/20220302/kanaly-1776096368.html

В Молдавии оштрафовали три ретранслируемых из России канала

В Молдавии оштрафовали три ретранслируемых из России канала - РИА Новости, 02.03.2022

В Молдавии оштрафовали три ретранслируемых из России канала

Совет телевидения и радиовещания Молдавии оштрафовал три ретранслируемых из России канала за необъективное освещение конфликта на Украине и несоблюдение... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T17:36

2022-03-02T17:36

2022-03-02T17:36

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КИШИНЕВ, 2 мар – РИА Новости. Совет телевидения и радиовещания Молдавии оштрафовал три ретранслируемых из России канала за необъективное освещение конфликта на Украине и несоблюдение плюрализма мнений, передает корреспондент РИА Новости.Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине и угроз безопасности Молдавии. Власти Молдавии на этот период получили право контролировать СМИ, отслеживать подачу информации про конфликт на Украине и меры, действующие на территории страны в рамках режима ЧП."С 25 февраля Совет телевидения и радиовещания постановил провести мониторинг телеканалов NTV Moldova, Primul in Moldova, RTR Moldova в период действия чрезвычайного положения, проверив, как они освещают кризис на Украине. Оценка казалась проверки, соблюдает ли телеканал принцип "обеспечения достоверного информирования, мониторинг показал, что все каналы отклонились от норм закона", - заявила на заседании член совета Виктория Чекан.Телеканал RTR Moldova оштрафовали на 270 долларов за показ предвзятого мнения и отсутствие противоположных точек зрения на конфликт. Телеканалу NTV Moldova поставили в вину предоставление односторонней и неподтвержденной фактами информации, которая отражает позицию лишь одной из сторон конфликта. Совет также учел, что телеканал ранее уже получал предупреждение за подобные нарушения, поэтому размер штрафа составил 545 долларов. Телекалал Primul in Moldova был оштрафован на 1090 долларов за то, что "не попытался соблюсти баланс мнений, манипулировал общественным мнением и дезинформировал общество".Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220302/obraschenie-1776091668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, молдавия