12:36 02.03.2022 (обновлено: 13:14 02.03.2022)
В Кремле ответили на вопрос о судьбе "Северного потока — 2"
Песков ответил на вопрос о смерти "Северного потока — 2" словами о готовой инфраструктуре
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Истерическая реальность пока делает невозможным запуск "Северного потока - 2", прогнозы делать сейчас трудно, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что со временем трезвая оценка ситуации сменит истерику.
"Истерическая реальность пока делает это невозможным. В настоящее время отменена сертификация проекта. Сейчас какие-то выстраивать прогнозы - дело неблагодарное, но все-таки будем надеяться на то, что истерика, она неминуемо когда-то проходит, и потом уже место истерики занимает трезвая оценка ситуации", - сказал Песков журналистам.
"Что касается смерти этого проекта, то инфраструктура готова, технически, технологически, логистически и так далее, эта инфраструктура будет на месте, она никуда не денется. Здравый смысл и экономическая целесообразность отчетливо говорит о необходимости скорейшего запуска этого объекта", - сказал Песков на вопрос о том, можно ли говорить, что проект практически умер в связи с санкциями.
Министерство финансов США 23 февраля ввело санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига. Помимо этого, ведомство опубликовало генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.
Представитель кантона Цуг, в котором находится штаб-квартира компании, Сильвия Тальманн-Гут накануне сообщила, что Nord Stream 2 AG подаст заявление о банкротстве после введённых санкций со стороны США.