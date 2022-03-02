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В Кремле ответили на вопрос о судьбе "Северного потока — 2"
В Кремле ответили на вопрос о судьбе "Северного потока — 2" - РИА Новости, 02.03.2022
В Кремле ответили на вопрос о судьбе "Северного потока — 2"
Истерическая реальность пока делает невозможным запуск "Северного потока - 2", прогнозы делать сейчас трудно, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:36
2022-03-02T13:14
экономика
северный поток — 2
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Истерическая реальность пока делает невозможным запуск "Северного потока - 2", прогнозы делать сейчас трудно, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что со временем трезвая оценка ситуации сменит истерику."Истерическая реальность пока делает это невозможным. В настоящее время отменена сертификация проекта. Сейчас какие-то выстраивать прогнозы - дело неблагодарное, но все-таки будем надеяться на то, что истерика, она неминуемо когда-то проходит, и потом уже место истерики занимает трезвая оценка ситуации", - сказал Песков журналистам.Министерство финансов США 23 февраля ввело санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига. Помимо этого, ведомство опубликовало генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.Представитель кантона Цуг, в котором находится штаб-квартира компании, Сильвия Тальманн-Гут накануне сообщила, что Nord Stream 2 AG подаст заявление о банкротстве после введённых санкций со стороны США.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, северный поток — 2, дмитрий песков, россия, видео
В Кремле ответили на вопрос о судьбе "Северного потока — 2"
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Истерическая реальность пока делает невозможным запуск "Северного потока - 2", прогнозы делать сейчас трудно, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что со временем трезвая оценка ситуации сменит истерику.
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12:36 02.03.2022 (обновлено: 13:14 02.03.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос о судьбе "Северного потока — 2"

Песков ответил на вопрос о смерти "Северного потока — 2" словами о готовой инфраструктуре

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Истерическая реальность пока делает невозможным запуск "Северного потока - 2", прогнозы делать сейчас трудно, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что со временем трезвая оценка ситуации сменит истерику.
"Истерическая реальность пока делает это невозможным. В настоящее время отменена сертификация проекта. Сейчас какие-то выстраивать прогнозы - дело неблагодарное, но все-таки будем надеяться на то, что истерика, она неминуемо когда-то проходит, и потом уже место истерики занимает трезвая оценка ситуации", - сказал Песков журналистам.
"Что касается смерти этого проекта, то инфраструктура готова, технически, технологически, логистически и так далее, эта инфраструктура будет на месте, она никуда не денется. Здравый смысл и экономическая целесообразность отчетливо говорит о необходимости скорейшего запуска этого объекта", - сказал Песков на вопрос о том, можно ли говорить, что проект практически умер в связи с санкциями.
Министерство финансов США 23 февраля ввело санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига. Помимо этого, ведомство опубликовало генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.
Представитель кантона Цуг, в котором находится штаб-квартира компании, Сильвия Тальманн-Гут накануне сообщила, что Nord Stream 2 AG подаст заявление о банкротстве после введённых санкций со стороны США.
 
ЭкономикаСеверный поток — 2Дмитрий ПесковРоссия
 
 
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