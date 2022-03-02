https://ria.ru/20220302/gazoprovod-1776019136.html

В Кремле ответили на вопрос о судьбе "Северного потока — 2"

В Кремле ответили на вопрос о судьбе "Северного потока — 2" - РИА Новости, 02.03.2022

В Кремле ответили на вопрос о судьбе "Северного потока — 2"

Истерическая реальность пока делает невозможным запуск "Северного потока - 2", прогнозы делать сейчас трудно, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:36

2022-03-02T12:36

2022-03-02T13:14

экономика

северный поток — 2

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Истерическая реальность пока делает невозможным запуск "Северного потока - 2", прогнозы делать сейчас трудно, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что со временем трезвая оценка ситуации сменит истерику."Истерическая реальность пока делает это невозможным. В настоящее время отменена сертификация проекта. Сейчас какие-то выстраивать прогнозы - дело неблагодарное, но все-таки будем надеяться на то, что истерика, она неминуемо когда-то проходит, и потом уже место истерики занимает трезвая оценка ситуации", - сказал Песков журналистам.Министерство финансов США 23 февраля ввело санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига. Помимо этого, ведомство опубликовало генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.Представитель кантона Цуг, в котором находится штаб-квартира компании, Сильвия Тальманн-Гут накануне сообщила, что Nord Stream 2 AG подаст заявление о банкротстве после введённых санкций со стороны США.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2022-03-02T12:36 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, северный поток — 2, дмитрий песков, россия, видео