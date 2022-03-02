https://ria.ru/20220302/evakuatsiya-1776141686.html

Минобороны сообщило об эвакуации с Украины более 140 тысяч человек

Минобороны сообщило об эвакуации с Украины более 140 тысяч человек - РИА Новости, 02.03.2022

Минобороны сообщило об эвакуации с Украины более 140 тысяч человек

С территории Украины в Россию эвакуировано более 140 тысяч человек, в том числе более 39 тысяч детей, сообщил в среду начальника Национального центра управления РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T21:51

2022-03-02T21:51

2022-03-02T22:21

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. С территории Украины в Россию эвакуировано более 140 тысяч человек, в том числе более 39 тысяч детей, сообщил в среду начальника Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев на брифинге Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.По его словам, на текущий момент организованно проводится эвакуация мирного населения и иностранных граждан. С этой целью в субъектах России созданы межведомственные оперативные штабы, в аэропортах, железнодорожных и автобусных вокзалах развернуты соответствующие группы.Он отметил, что система достойного приема граждан Украины на территории России на данный момент работает эффективно и бесперебойно. Оперативно решаются вопросы по размещению детей в детских дошкольных учреждениях, школьников и студентов - в образовательных учреждениях, а также по трудоустройству прибывающих граждан по месту временного пребывания.Он уточнил, что для размещения прибывающих граждан в субъектах РФ на данный момент оборудованы более 7 тысяч пунктов временного размещения.Начальник НЦУО уточнил, что на сегодня за помощью в эвакуации своих граждан к России обратились различные международные организации, в том числе профильные структуры ООН и ОБСЕ, зарубежные страны - Бельгия, Великобритания, Гана, Греция, Индия, Индонезия, Италия, Китай, Польша, Франция, Швейцария, Япония и ряд других, а также местное население, вынужденно покидающее зоны проведения специальной военной операции.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/koltso-1776125329.html

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, украина, россия