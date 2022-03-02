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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/dzhabarov-1776003155.html
В Совфеде прокомментировали призывы Макфола к россиянам
В Совфеде прокомментировали призывы Макфола к россиянам - РИА Новости, 02.03.2022
В Совфеде прокомментировали призывы Макфола к россиянам
Лица, которые стремятся исполнить антироссийские указания Запада, должны осознавать, что участвуют в деятельности, угрожающей безопасности граждан РФ и понесут... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:39
2022-03-02T11:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
майкл макфол
сша
россия
владимир джабаров
совет федерации рф
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Лица, которые стремятся исполнить антироссийские указания Запада, должны осознавать, что участвуют в деятельности, угрожающей безопасности граждан РФ и понесут за это ответственность, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Западные политики перешли к прямым призывам к организации противоправных акций на территории России. Первого марта бывший посол США в РФ Майкл Макфол призвал граждан России "выходить на протест". При этом Макфол сделал акцент на необходимости массового участия в противоправных акциях для избегания правовой ответственности", - написал Джабаров в Телеграмм-канале комиссии СФ по защите госсуверенитета.По словам политика, призыв на русском языке к участию граждан России в массовых протестных акциях – "грубейшая попытка вмешательства во внутренние дела России с целью организации беспорядков".Джабаров подчеркнул, что все, кто распространяет подобные заявления и стремится исполнить антироссийские указания Запада, "должны осознавать, что участвуют в деятельности, угрожающей безопасности граждан нашей страны, и понесут за это ответственность". Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, майкл макфол, сша, россия, владимир джабаров, совет федерации рф
11:39 02.03.2022
 
В Совфеде прокомментировали призывы Макфола к россиянам

Сенатор Джабаров: Макфол использует фейки, призывая россиян к участию в незаконных акциях

© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкБывший посол США в России Майкл Макфол
Бывший посол США в России Майкл Макфол - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Бывший посол США в России Майкл Макфол. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Лица, которые стремятся исполнить антироссийские указания Запада, должны осознавать, что участвуют в деятельности, угрожающей безопасности граждан РФ и понесут за это ответственность, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Западные политики перешли к прямым призывам к организации противоправных акций на территории России. Первого марта бывший посол США в РФ Майкл Макфол призвал граждан России "выходить на протест". При этом Макфол сделал акцент на необходимости массового участия в противоправных акциях для избегания правовой ответственности", - написал Джабаров в Телеграмм-канале комиссии СФ по защите госсуверенитета.
По словам политика, призыв на русском языке к участию граждан России в массовых протестных акциях – "грубейшая попытка вмешательства во внутренние дела России с целью организации беспорядков".
"Бывший посол США известен своими манипуляциями. В свойственной ему манере он использует фейки о ходе военной операции на Украине, чтобы побудить отдельных российских политиков и граждан к участию в противоправных акциях", - отметил он.
Джабаров подчеркнул, что все, кто распространяет подобные заявления и стремится исполнить антироссийские указания Запада, "должны осознавать, что участвуют в деятельности, угрожающей безопасности граждан нашей страны, и понесут за это ответственность".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Сотрудники полиции во время акции протеста против коронавирусных ограничений в Оттаве, Канада - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 08:00
Запад открыл век нового варварства
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМайкл МакфолСШАРоссияВладимир ДжабаровСовет Федерации РФ
 
 
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