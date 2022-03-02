https://ria.ru/20220302/dzhabarov-1776003155.html
В Совфеде прокомментировали призывы Макфола к россиянам
В Совфеде прокомментировали призывы Макфола к россиянам - РИА Новости, 02.03.2022
В Совфеде прокомментировали призывы Макфола к россиянам
Лица, которые стремятся исполнить антироссийские указания Запада, должны осознавать, что участвуют в деятельности, угрожающей безопасности граждан РФ и понесут... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:39
2022-03-02T11:39
2022-03-02T11:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
майкл макфол
сша
россия
владимир джабаров
совет федерации рф
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Лица, которые стремятся исполнить антироссийские указания Запада, должны осознавать, что участвуют в деятельности, угрожающей безопасности граждан РФ и понесут за это ответственность, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Западные политики перешли к прямым призывам к организации противоправных акций на территории России. Первого марта бывший посол США в РФ Майкл Макфол призвал граждан России "выходить на протест". При этом Макфол сделал акцент на необходимости массового участия в противоправных акциях для избегания правовой ответственности", - написал Джабаров в Телеграмм-канале комиссии СФ по защите госсуверенитета.По словам политика, призыв на русском языке к участию граждан России в массовых протестных акциях – "грубейшая попытка вмешательства во внутренние дела России с целью организации беспорядков".Джабаров подчеркнул, что все, кто распространяет подобные заявления и стремится исполнить антироссийские указания Запада, "должны осознавать, что участвуют в деятельности, угрожающей безопасности граждан нашей страны, и понесут за это ответственность". Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, майкл макфол, сша, россия, владимир джабаров, совет федерации рф
В Совфеде прокомментировали призывы Макфола к россиянам
Сенатор Джабаров: Макфол использует фейки, призывая россиян к участию в незаконных акциях
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Лица, которые стремятся исполнить антироссийские указания Запада, должны осознавать, что участвуют в деятельности, угрожающей безопасности граждан РФ и понесут за это ответственность, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Западные политики перешли к прямым призывам к организации противоправных акций на территории России
. Первого марта бывший посол США
в РФ Майкл Макфол
призвал граждан России "выходить на протест". При этом Макфол сделал акцент на необходимости массового участия в противоправных акциях для избегания правовой ответственности", - написал Джабаров в Телеграмм-канале
комиссии СФ по защите госсуверенитета.
По словам политика, призыв на русском языке к участию граждан России в массовых протестных акциях – "грубейшая попытка вмешательства во внутренние дела России с целью организации беспорядков".
"Бывший посол США известен своими манипуляциями. В свойственной ему манере он использует фейки о ходе военной операции на Украине, чтобы побудить отдельных российских политиков и граждан к участию в противоправных акциях", - отметил он.
Джабаров подчеркнул, что все, кто распространяет подобные заявления и стремится исполнить антироссийские указания Запада, "должны осознавать, что участвуют в деятельности, угрожающей безопасности граждан нашей страны, и понесут за это ответственность".