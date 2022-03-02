https://ria.ru/20220302/dzhabarov-1776003155.html

В Совфеде прокомментировали призывы Макфола к россиянам

В Совфеде прокомментировали призывы Макфола к россиянам - РИА Новости, 02.03.2022

В Совфеде прокомментировали призывы Макфола к россиянам

Лица, которые стремятся исполнить антироссийские указания Запада, должны осознавать, что участвуют в деятельности, угрожающей безопасности граждан РФ и понесут... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:39

2022-03-02T11:39

2022-03-02T11:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

майкл макфол

сша

россия

владимир джабаров

совет федерации рф

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Лица, которые стремятся исполнить антироссийские указания Запада, должны осознавать, что участвуют в деятельности, угрожающей безопасности граждан РФ и понесут за это ответственность, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Западные политики перешли к прямым призывам к организации противоправных акций на территории России. Первого марта бывший посол США в РФ Майкл Макфол призвал граждан России "выходить на протест". При этом Макфол сделал акцент на необходимости массового участия в противоправных акциях для избегания правовой ответственности", - написал Джабаров в Телеграмм-канале комиссии СФ по защите госсуверенитета.По словам политика, призыв на русском языке к участию граждан России в массовых протестных акциях – "грубейшая попытка вмешательства во внутренние дела России с целью организации беспорядков".Джабаров подчеркнул, что все, кто распространяет подобные заявления и стремится исполнить антироссийские указания Запада, "должны осознавать, что участвуют в деятельности, угрожающей безопасности граждан нашей страны, и понесут за это ответственность". Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/zapad-1775920395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, майкл макфол, сша, россия, владимир джабаров, совет федерации рф