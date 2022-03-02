https://ria.ru/20220302/dozhd-1776036919.html

"ВКонтакте" заблокировала страницу "Дождя"*

"ВКонтакте" заблокировала страницу "Дождя"* - РИА Новости, 02.03.2022

"ВКонтакте" заблокировала страницу "Дождя"*

Страница "Дождя"* в социальной сети "ВКонтакте" заблокирована, сообщается в Telegram-канале телеканала. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T13:39

2022-03-02T13:39

2022-03-02T16:40

общество

технологии

россия

происшествия

журналистика

вконтакте

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Страница "Дождя"* в социальной сети "ВКонтакте" заблокирована, сообщается в Telegram-канале телеканала.Накануне Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь" на основании поступившего требования Генеральной Прокуратуры РФ."ВКонтакте" заблокировала страницу "Дождя"* по требованию Генпрокуратуры", - говорится в сообщении.Также в своём Telegram-канале "Дождь"* сообщил о блокировке страницы в "Одноклассниках".Во вторник Генпрокуратура РФ внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" из-за распространения "информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР". Позже главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция отключена от эфира. Он также отметил, что редакция категорически не согласна с представлением ГП РФ и будет оспаривать решение в суде.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220301/spch-1775883695.html

https://ria.ru/20220302/ekho-1776021042.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, технологии, россия, происшествия, журналистика, вконтакте, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф