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"ВКонтакте" заблокировала страницу "Дождя"*
"ВКонтакте" заблокировала страницу "Дождя"* - РИА Новости, 02.03.2022
"ВКонтакте" заблокировала страницу "Дождя"*
Страница "Дождя"* в социальной сети "ВКонтакте" заблокирована, сообщается в Telegram-канале телеканала. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T13:39
2022-03-02T16:40
общество
технологии
россия
происшествия
журналистика
вконтакте
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Страница "Дождя"* в социальной сети "ВКонтакте" заблокирована, сообщается в Telegram-канале телеканала.Накануне Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь" на основании поступившего требования Генеральной Прокуратуры РФ."ВКонтакте" заблокировала страницу "Дождя"* по требованию Генпрокуратуры", - говорится в сообщении.Также в своём Telegram-канале "Дождь"* сообщил о блокировке страницы в "Одноклассниках".Во вторник Генпрокуратура РФ внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" из-за распространения "информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР". Позже главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция отключена от эфира. Он также отметил, что редакция категорически не согласна с представлением ГП РФ и будет оспаривать решение в суде.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220301/spch-1775883695.html
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общество, технологии, россия, происшествия, журналистика, вконтакте, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф
13:39 02.03.2022 (обновлено: 16:40 02.03.2022)
 
"ВКонтакте" заблокировала страницу "Дождя"*

Социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала страницу телеканала "Дождь"*

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОфис телеканала "Дождь" в Москве
Офис телеканала Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Страница "Дождя"* в социальной сети "ВКонтакте" заблокирована, сообщается в Telegram-канале телеканала.
Накануне Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь" на основании поступившего требования Генеральной Прокуратуры РФ.
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 17:25
Глава СПЧ обратился в ОБСЕ из-за притеснения русскоязычных СМИ
"ВКонтакте" заблокировала страницу "Дождя"* по требованию Генпрокуратуры", - говорится в сообщении.
Также в своём Telegram-канале "Дождь"* сообщил о блокировке страницы в "Одноклассниках".
Во вторник Генпрокуратура РФ внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" из-за распространения "информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР". Позже главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция отключена от эфира. Он также отметил, что редакция категорически не согласна с представлением ГП РФ и будет оспаривать решение в суде.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
Логотип радиостанции Эхо Москвы - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 12:42
В Кремле сообщили, что Путин в курсе решения Генпрокуратуры по "Эху Москвы"
 
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