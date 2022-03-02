https://ria.ru/20220302/dozhd-1776036919.html
"ВКонтакте" заблокировала страницу "Дождя"*
"ВКонтакте" заблокировала страницу "Дождя"* - РИА Новости, 02.03.2022
"ВКонтакте" заблокировала страницу "Дождя"*
Страница "Дождя"* в социальной сети "ВКонтакте" заблокирована, сообщается в Telegram-канале телеканала. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T13:39
2022-03-02T13:39
2022-03-02T16:40
общество
технологии
россия
происшествия
журналистика
вконтакте
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Страница "Дождя"* в социальной сети "ВКонтакте" заблокирована, сообщается в Telegram-канале телеканала.Накануне Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь" на основании поступившего требования Генеральной Прокуратуры РФ."ВКонтакте" заблокировала страницу "Дождя"* по требованию Генпрокуратуры", - говорится в сообщении.Также в своём Telegram-канале "Дождь"* сообщил о блокировке страницы в "Одноклассниках".Во вторник Генпрокуратура РФ внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" из-за распространения "информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР". Позже главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция отключена от эфира. Он также отметил, что редакция категорически не согласна с представлением ГП РФ и будет оспаривать решение в суде.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220301/spch-1775883695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, происшествия, журналистика, вконтакте, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф
13:39 02.03.2022 (обновлено: 16:40 02.03.2022)
"ВКонтакте" заблокировала страницу "Дождя"*
Социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала страницу телеканала "Дождь"*