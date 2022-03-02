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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/donetsk-1776099234.html
Власти Донецка сообщили об обстреле Петровского района со стороны ВСУ
Власти Донецка сообщили об обстреле Петровского района со стороны ВСУ - РИА Новости, 02.03.2022
Власти Донецка сообщили об обстреле Петровского района со стороны ВСУ
Украинские войска в 17.10 начали обстрел Петровского района Донецка, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:51
2022-03-02T17:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
петровский район
донецк (донецкая область)
вооруженные силы украины
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска в 17.10 начали обстрел Петровского района Донецка, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин."В 17.10 ВФУ начали обстрел Петровского района города: под снарядами боевиков м-н Тихий", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк (донецкая область), вооруженные силы украины, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
17:51 02.03.2022
 
Власти Донецка сообщили об обстреле Петровского района со стороны ВСУ

Глава администрации Кулемзин: украинские войска начали обстрел Петровского района Донецка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска в 17.10 начали обстрел Петровского района Донецка, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин.
"В 17.10 ВФУ начали обстрел Петровского района города: под снарядами боевиков м-н Тихий", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 08:00
Геноцид, над которым смеется Европа
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДонецк (Донецкая область)Вооруженные силы УкраиныПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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