https://ria.ru/20220302/donetsk-1776099234.html
Власти Донецка сообщили об обстреле Петровского района со стороны ВСУ
Власти Донецка сообщили об обстреле Петровского района со стороны ВСУ - РИА Новости, 02.03.2022
Власти Донецка сообщили об обстреле Петровского района со стороны ВСУ
Украинские войска в 17.10 начали обстрел Петровского района Донецка, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:51
2022-03-02T17:51
2022-03-02T17:51
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в мире
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петровский район
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска в 17.10 начали обстрел Петровского района Донецка, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин."В 17.10 ВФУ начали обстрел Петровского района города: под снарядами боевиков м-н Тихий", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк (донецкая область), вооруженные силы украины, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
Власти Донецка сообщили об обстреле Петровского района со стороны ВСУ
Глава администрации Кулемзин: украинские войска начали обстрел Петровского района Донецка