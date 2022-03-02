https://ria.ru/20220302/donetsk-1775972603.html

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ повредило школу и больницу

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ повредило школу и больницу - РИА Новости, 02.03.2022

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ повредило школу и больницу

Здания больницы, школы и спорткомплекса повреждены в результате ночного обстрела города Донецка в Донецкой народной республике с позиций украинских войск, в... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T09:10

2022-03-02T09:10

2022-03-02T09:10

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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Здания больницы, школы и спорткомплекса повреждены в результате ночного обстрела города Донецка в Донецкой народной республике с позиций украинских войск, в Кировском районе повреждена газовая труба с последующим горением, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин."В результате ночного обстрела Донецка с позиций ВФУ в Кировском районе повреждена газовая труба с последующим горением по улице Кирова", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.Также во время ночного обстрела повреждены здания больницы, школы и спорткомплекса, снаряд попал в завод "Точмаш"."Донецкий спортивный комплекс "Дельфин" <…>: повреждена стена 1,5 м2; Городская клиническая больница №21 <…>: повреждена кровля, остекление; школа № 71 <…>: повреждено остекление", - указывается в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, донецкая область, донецк (донецкая область), признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр