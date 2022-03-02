https://ria.ru/20220302/donbass-1776008447.html
Мирный житель получил ранения при обстреле Докучаевска украинскими войсками
Мирный житель получил ранения при обстреле Докучаевска украинскими войсками - РИА Новости, 02.03.2022
Мирный житель получил ранения при обстреле Докучаевска украинскими войсками
Представительство Донецкой народной республики в СЦКК сообщило о еще одном пострадавшем мирном жителе в результате обстрела украинскими войсками населенного... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:58
2022-03-02T11:58
2022-03-02T11:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
докучаевск
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в СЦКК сообщило о еще одном пострадавшем мирном жителе в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Докучаевск.Отмечается, что мирный житель получил ранения в результате обстрела во вторник в 21.05.Как сообщается в Telegram-канале ведомства, еще один обстрел по Докучаевску зафиксирован утром 2 марта в 10.45, "выпущено четыре мины калибром 120 мм".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
докучаевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, докучаевск, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
Мирный житель получил ранения при обстреле Докучаевска украинскими войсками
Представительство ДНР в СЦКК: мирный житель ранен при обстреле ВСУ Докучаевска