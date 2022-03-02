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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/dialog-1775951822.html
Постпред Гатилов выразил сомнение в результативности диалога с Киевом
Постпред Гатилов выразил сомнение в результативности диалога с Киевом - РИА Новости, 02.03.2022
Постпред Гатилов выразил сомнение в результативности диалога с Киевом
Россия надеется, что начавшиеся контакты с делегацией Украины вскоре продолжатся и станут началом политического решения, но пока не уверена, что диалог с... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T00:48
2022-03-02T00:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
москва
вооруженные силы рф
геннадий гатилов
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия надеется, что начавшиеся контакты с делегацией Украины вскоре продолжатся и станут началом политического решения, но пока не уверена, что диалог с украинской стороной принесет желаемые результаты, заявил в Telegram-канале ливанского Al-Mayadeen постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.Российский дипломат также заявил, что Москва пока не уверена, что диалог с украинской стороной принесет желаемые результаты. "Мы поддерживаем дипломатические средства, но эта дипломатия должна уважать позиции всех стран и осуществляться на равноправной основе, чего мы, к сожалению, не видим... Мы не видим желания украинского режима попытаться найти легитимное и взвешенное решение этой проблемы", — сказал Гатилов.Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Целью операции президент РФ Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/oruzhie-1775950806.html
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в мире, владимир путин, россия, москва, вооруженные силы рф, геннадий гатилов, признание днр и лнр в россии
00:48 02.03.2022
 
Постпред Гатилов выразил сомнение в результативности диалога с Киевом

Постпред России Гатилов не уверен, что диалог с Киевом даст желаемые результаты

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Вид на Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия надеется, что начавшиеся контакты с делегацией Украины вскоре продолжатся и станут началом политического решения, но пока не уверена, что диалог с украинской стороной принесет желаемые результаты, заявил в Telegram-канале ливанского Al-Mayadeen постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

"Начались контакты между украинской делегацией и Российской Федерацией, и мы надеемся, что эти контакты продолжатся в ближайшее время и послужат началом политического решения", — приводятся слова Гатилова.

Российский дипломат также заявил, что Москва пока не уверена, что диалог с украинской стороной принесет желаемые результаты. "Мы поддерживаем дипломатические средства, но эта дипломатия должна уважать позиции всех стран и осуществляться на равноправной основе, чего мы, к сожалению, не видим... Мы не видим желания украинского режима попытаться найти легитимное и взвешенное решение этой проблемы", — сказал Гатилов.
Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Целью операции президент РФ Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Постоянный представитель Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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Гатилов заявил о необходимости убрать ядерное оружие из Европы
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияМоскваВооруженные силы РФГеннадий ГатиловПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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