https://ria.ru/20220302/dialog-1775951822.html

Постпред Гатилов выразил сомнение в результативности диалога с Киевом

Постпред Гатилов выразил сомнение в результативности диалога с Киевом - РИА Новости, 02.03.2022

Постпред Гатилов выразил сомнение в результативности диалога с Киевом

Россия надеется, что начавшиеся контакты с делегацией Украины вскоре продолжатся и станут началом политического решения, но пока не уверена, что диалог с... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T00:48

2022-03-02T00:48

2022-03-02T00:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

москва

вооруженные силы рф

геннадий гатилов

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия надеется, что начавшиеся контакты с делегацией Украины вскоре продолжатся и станут началом политического решения, но пока не уверена, что диалог с украинской стороной принесет желаемые результаты, заявил в Telegram-канале ливанского Al-Mayadeen постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.Российский дипломат также заявил, что Москва пока не уверена, что диалог с украинской стороной принесет желаемые результаты. "Мы поддерживаем дипломатические средства, но эта дипломатия должна уважать позиции всех стран и осуществляться на равноправной основе, чего мы, к сожалению, не видим... Мы не видим желания украинского режима попытаться найти легитимное и взвешенное решение этой проблемы", — сказал Гатилов.Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Целью операции президент РФ Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/oruzhie-1775950806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, москва, вооруженные силы рф, геннадий гатилов, признание днр и лнр в россии