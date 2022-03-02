https://ria.ru/20220302/bulling-1775957860.html
Юрист рассказала, чем грозит буллинг в соцсетях
Юрист рассказала, чем грозит буллинг в соцсетях - РИА Новости, 02.03.2022
Юрист рассказала, чем грозит буллинг в соцсетях
За оскорбления в интернете в России можно получить штраф до трех тысяч рублей, а за клевету или угрозы жизни — вплоть до лишения свободы на три года, рассказала РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T03:41
2022-03-02T03:41
2022-03-02T03:41
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москва
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. За оскорбления в интернете в России можно получить штраф до трех тысяч рублей, а за клевету или угрозы жизни — вплоть до лишения свободы на три года, рассказала РИА Новости член Ассоциации юристов России (АЮ) Асия Мухамедшина.В связи с последними событиями на Украине участились случаи травли людей в интернете. Многочисленные оскорбления и угрозы жизни поступают не только известным людям, но и простым пользователям.При этом юрист пояснила, что штраф грозит обидчику, если тому уже исполнилось 16 лет.Мухамедшина также рассказала, что распространение ложной информации и подрыв репутации может попасть под статьи 128.1 УК РФ "Клевета" и 119 УК РФ "Угроза жизни"."За клевету или угрозу жизни может грозить штраф до миллиона рублей или лишение свободы до трех лет", — сказала она, подчеркнув, что ответственность гораздо строже к тем, кто распространяет ложную информацию с использованием служебного положения.По ее словам, практика по таким делам "большая". Кроме того, за оскорбления потерпевший также может потребовать через суд компенсацию морального вреда.
https://ria.ru/20220301/sobyanin-1775931563.html
https://ria.ru/20220228/travlya-1775690630.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, общество, москва
Юрист рассказала, чем грозит буллинг в соцсетях
Юрист Мухамедшина: буллинг в соцсетях грозит штрафом, а клевета или угрозы жизни — тюрьмой
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. За оскорбления в интернете в России можно получить штраф до трех тысяч рублей, а за клевету или угрозы жизни — вплоть до лишения свободы на три года, рассказала РИА Новости член Ассоциации юристов России (АЮ) Асия Мухамедшина.
В связи с последними событиями на Украине
участились случаи травли людей в интернете. Многочисленные оскорбления и угрозы жизни поступают не только известным людям, но и простым пользователям.
"Законодательством России не установлена отдельная статья за хулиганство в интернете в виде травли. Поэтому регулируется это как оскорбления по общим нормам — по статье 5.61 КоАП ("Оскорбление"). Кибербуллинг людей или даже власти не обошёл многих, и на сегодняшний день хулиган за оскорбления отделается штрафом до трех тысяч", — сказала она.
При этом юрист пояснила, что штраф грозит обидчику, если тому уже исполнилось 16 лет.
Мухамедшина также рассказала, что распространение ложной информации и подрыв репутации может попасть под статьи 128.1 УК РФ "Клевета" и 119 УК РФ "Угроза жизни".
"За клевету или угрозу жизни может грозить штраф до миллиона рублей или лишение свободы до трех лет", — сказала она, подчеркнув, что ответственность гораздо строже к тем, кто распространяет ложную информацию с использованием служебного положения.
По ее словам, практика по таким делам "большая". Кроме того, за оскорбления потерпевший также может потребовать через суд компенсацию морального вреда.