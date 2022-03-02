Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220302/bulling-1775957860.html
Юрист рассказала, чем грозит буллинг в соцсетях
Юрист рассказала, чем грозит буллинг в соцсетях - РИА Новости, 02.03.2022
Юрист рассказала, чем грозит буллинг в соцсетях
За оскорбления в интернете в России можно получить штраф до трех тысяч рублей, а за клевету или угрозы жизни — вплоть до лишения свободы на три года, рассказала РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T03:41
2022-03-02T03:41
россия
украина
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_21d943639e05365694fd603360688465.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. За оскорбления в интернете в России можно получить штраф до трех тысяч рублей, а за клевету или угрозы жизни — вплоть до лишения свободы на три года, рассказала РИА Новости член Ассоциации юристов России (АЮ) Асия Мухамедшина.В связи с последними событиями на Украине участились случаи травли людей в интернете. Многочисленные оскорбления и угрозы жизни поступают не только известным людям, но и простым пользователям.При этом юрист пояснила, что штраф грозит обидчику, если тому уже исполнилось 16 лет.Мухамедшина также рассказала, что распространение ложной информации и подрыв репутации может попасть под статьи 128.1 УК РФ "Клевета" и 119 УК РФ "Угроза жизни"."За клевету или угрозу жизни может грозить штраф до миллиона рублей или лишение свободы до трех лет", — сказала она, подчеркнув, что ответственность гораздо строже к тем, кто распространяет ложную информацию с использованием служебного положения.По ее словам, практика по таким делам "большая". Кроме того, за оскорбления потерпевший также может потребовать через суд компенсацию морального вреда.
https://ria.ru/20220301/sobyanin-1775931563.html
https://ria.ru/20220228/travlya-1775690630.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_01df6445bdb06887cb42e0024c7071d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, общество, москва
03:41 02.03.2022
 
Юрист рассказала, чем грозит буллинг в соцсетях

Юрист Мухамедшина: буллинг в соцсетях грозит штрафом, а клевета или угрозы жизни — тюрьмой

© Depositphotos / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Depositphotos / stockasso
Мужчина работает за ноутбуком . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. За оскорбления в интернете в России можно получить штраф до трех тысяч рублей, а за клевету или угрозы жизни — вплоть до лишения свободы на три года, рассказала РИА Новости член Ассоциации юристов России (АЮ) Асия Мухамедшина.
В связи с последними событиями на Украине участились случаи травли людей в интернете. Многочисленные оскорбления и угрозы жизни поступают не только известным людям, но и простым пользователям.
"Законодательством России не установлена отдельная статья за хулиганство в интернете в виде травли. Поэтому регулируется это как оскорбления по общим нормам — по статье 5.61 КоАП ("Оскорбление"). Кибербуллинг людей или даже власти не обошёл многих, и на сегодняшний день хулиган за оскорбления отделается штрафом до трех тысяч", — сказала она.
При этом юрист пояснила, что штраф грозит обидчику, если тому уже исполнилось 16 лет.
Мухамедшина также рассказала, что распространение ложной информации и подрыв репутации может попасть под статьи 128.1 УК РФ "Клевета" и 119 УК РФ "Угроза жизни".
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 21:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Боты кошмарят столичный бизнес из-за ситуации на Украине, заявил Собянин
"За клевету или угрозу жизни может грозить штраф до миллиона рублей или лишение свободы до трех лет", — сказала она, подчеркнув, что ответственность гораздо строже к тем, кто распространяет ложную информацию с использованием служебного положения.
По ее словам, практика по таким делам "большая". Кроме того, за оскорбления потерпевший также может потребовать через суд компенсацию морального вреда.
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 22:30
Глава СПЧ обратится к правозащитникам в Европе из-за травли россиян
 
РоссияУкраинаОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала