https://ria.ru/20220302/blokirovka-1776066812.html

Глава СПЧ прокомментировал блокировку "Эха Москвы" и "Дождя"*

Глава СПЧ прокомментировал блокировку "Эха Москвы" и "Дождя"* - РИА Новости, 02.03.2022

Глава СПЧ прокомментировал блокировку "Эха Москвы" и "Дождя"*

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, комментируя блокировку "Эха Москвы" и телеканала "Дождь"*, назвал причиной такого решения... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T15:42

2022-03-02T15:42

2022-03-02T15:42

обострение ситуации в днр и лнр

медиа - общество

россия

дождь (телеканал)

эхо москвы (радиостанция)

совет по правам человека при президенте рф (спч)

валерий фадеев

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, комментируя блокировку "Эха Москвы" и телеканала "Дождь"*, назвал причиной такого решения эфиры с людьми, которые выступали против России и ее спецоперации по демилитаризации Украины.Ранее во вторник Генпрокуратура России внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам "Эха Москвы" и "Дождя"* из-за распространения ими "информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР". Позже главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция отключена от эфира. Он также отметил, что "Эхо Москвы" категорически не согласно с представлением Генпрокуратуры и будет оспаривать решение в суде. Главред "Дождя"* Тихон Дзядко заявил, что уведомление об ограничении доступа к сайту телеканала будет обжаловано."Раздаются высказывания, в том числе и в Совете по правам человека, что эти действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора ограничивают свободу слова. Не могу в деталях сказать про телеканал "Дождь"* - я его не смотрю. Но, что касается "Эха Москвы", то на сайте были разные точки зрения, правда, с большим перевесом противников специальной операции на Украине", - говорится в заявлении Фадеева, опубликованном в Telegram-канале Совета.По его словам, наряду с этим в эфире радио высказывались пацифистские обращения, которые не запрещены.Также он привел случаи, когда указанные СМИ давали эфирное время американскому дипломату Виктории Нуланд и украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которые агрессивно высказываются в адрес России."Главный киевский пропагандист с площадки "Эха" в течение 45 минут оскорбляет российскую власть, говорит, что ненавидит российское государство, обещает "тысячи трупов российских мальчиков", - сообщил Фадеев.По словам главы СПЧ, в то время как российские СМИ берут интервью у госсекретаря США, трудно представить такую же ситуацию, например, с Марией Захаровой на американском телевидении."Одна из главных организаторов киевского "Майдана" в 2014 году, заместитель госсекретаря США Нуланд в беседе с главредом "Дождя"* Тихоном Дзядко более 10 минут говорит о том, что "русские гибнут в бойне непонятно за что", о поддержке россиян, которые выступают против спецоперации, о призыве Владимира Путина к ответу, о поставках вооружения Киеву. Полагаю, что в нынешней ситуации это запредельно. Трудно представить, чтобы на американском ТВ-канале сейчас взяли интервью, тем более столь обширное, например, у Марии Захаровой", - отметил Фадеев.Такая ситуация, по мнению Фадеева, ошибка и пропаганда."То, что мы наблюдаем, в лучшем случае – ошибка, а в худшем – пропаганда, оправдывающая действия противников России", - заключил Фадеев.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. * СМИ, признанное иноагентом в РоссииРазвитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/oppozitsiya-1775332135.html

https://ria.ru/20220302/zapad-1775920395.html

https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

медиа - общество, россия, дождь (телеканал), эхо москвы (радиостанция), совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев