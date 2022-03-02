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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/blokirovka-1776066812.html
Глава СПЧ прокомментировал блокировку "Эха Москвы" и "Дождя"*
Глава СПЧ прокомментировал блокировку "Эха Москвы" и "Дождя"* - РИА Новости, 02.03.2022
Глава СПЧ прокомментировал блокировку "Эха Москвы" и "Дождя"*
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, комментируя блокировку "Эха Москвы" и телеканала "Дождь"*, назвал причиной такого решения... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:42
2022-03-02T15:42
обострение ситуации в днр и лнр
медиа - общество
россия
дождь (телеканал)
эхо москвы (радиостанция)
совет по правам человека при президенте рф (спч)
валерий фадеев
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, комментируя блокировку "Эха Москвы" и телеканала "Дождь"*, назвал причиной такого решения эфиры с людьми, которые выступали против России и ее спецоперации по демилитаризации Украины.Ранее во вторник Генпрокуратура России внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам "Эха Москвы" и "Дождя"* из-за распространения ими "информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР". Позже главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция отключена от эфира. Он также отметил, что "Эхо Москвы" категорически не согласно с представлением Генпрокуратуры и будет оспаривать решение в суде. Главред "Дождя"* Тихон Дзядко заявил, что уведомление об ограничении доступа к сайту телеканала будет обжаловано."Раздаются высказывания, в том числе и в Совете по правам человека, что эти действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора ограничивают свободу слова. Не могу в деталях сказать про телеканал "Дождь"* - я его не смотрю. Но, что касается "Эха Москвы", то на сайте были разные точки зрения, правда, с большим перевесом противников специальной операции на Украине", - говорится в заявлении Фадеева, опубликованном в Telegram-канале Совета.По его словам, наряду с этим в эфире радио высказывались пацифистские обращения, которые не запрещены.Также он привел случаи, когда указанные СМИ давали эфирное время американскому дипломату Виктории Нуланд и украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которые агрессивно высказываются в адрес России."Главный киевский пропагандист с площадки "Эха" в течение 45 минут оскорбляет российскую власть, говорит, что ненавидит российское государство, обещает "тысячи трупов российских мальчиков", - сообщил Фадеев.По словам главы СПЧ, в то время как российские СМИ берут интервью у госсекретаря США, трудно представить такую же ситуацию, например, с Марией Захаровой на американском телевидении."Одна из главных организаторов киевского "Майдана" в 2014 году, заместитель госсекретаря США Нуланд в беседе с главредом "Дождя"* Тихоном Дзядко более 10 минут говорит о том, что "русские гибнут в бойне непонятно за что", о поддержке россиян, которые выступают против спецоперации, о призыве Владимира Путина к ответу, о поставках вооружения Киеву. Полагаю, что в нынешней ситуации это запредельно. Трудно представить, чтобы на американском ТВ-канале сейчас взяли интервью, тем более столь обширное, например, у Марии Захаровой", - отметил Фадеев.Такая ситуация, по мнению Фадеева, ошибка и пропаганда."То, что мы наблюдаем, в лучшем случае – ошибка, а в худшем – пропаганда, оправдывающая действия противников России", - заключил Фадеев.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. * СМИ, признанное иноагентом в РоссииРазвитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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медиа - общество, россия, дождь (телеканал), эхо москвы (радиостанция), совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев
15:42 02.03.2022
 
Глава СПЧ прокомментировал блокировку "Эха Москвы" и "Дождя"*

Глава СПЧ Фадеев: в эфире "Эха Москвы" и "Дождя" выступали киевские пропагандисты

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев . Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, комментируя блокировку "Эха Москвы" и телеканала "Дождь"*, назвал причиной такого решения эфиры с людьми, которые выступали против России и ее спецоперации по демилитаризации Украины.
Ранее во вторник Генпрокуратура России внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам "Эха Москвы" и "Дождя"* из-за распространения ими "информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР". Позже главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция отключена от эфира. Он также отметил, что "Эхо Москвы" категорически не согласно с представлением Генпрокуратуры и будет оспаривать решение в суде. Главред "Дождя"* Тихон Дзядко заявил, что уведомление об ограничении доступа к сайту телеканала будет обжаловано.
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"Раздаются высказывания, в том числе и в Совете по правам человека, что эти действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора ограничивают свободу слова. Не могу в деталях сказать про телеканал "Дождь"* - я его не смотрю. Но, что касается "Эха Москвы", то на сайте были разные точки зрения, правда, с большим перевесом противников специальной операции на Украине", - говорится в заявлении Фадеева, опубликованном в Telegram-канале Совета.
По его словам, наряду с этим в эфире радио высказывались пацифистские обращения, которые не запрещены.
"Я называю такой пацифизм наивным, он во многом вызван недопониманием сложности и драматизма геополитической ситуации. Тем не менее, эти мнения не замалчиваются, высказывать их никто не запрещает, свобода слова не ущемляется", - отметил Фадеев.
Также он привел случаи, когда указанные СМИ давали эфирное время американскому дипломату Виктории Нуланд и украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которые агрессивно высказываются в адрес России.
"Главный киевский пропагандист с площадки "Эха" в течение 45 минут оскорбляет российскую власть, говорит, что ненавидит российское государство, обещает "тысячи трупов российских мальчиков", - сообщил Фадеев.
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По словам главы СПЧ, в то время как российские СМИ берут интервью у госсекретаря США, трудно представить такую же ситуацию, например, с Марией Захаровой на американском телевидении.
"Одна из главных организаторов киевского "Майдана" в 2014 году, заместитель госсекретаря США Нуланд в беседе с главредом "Дождя"* Тихоном Дзядко более 10 минут говорит о том, что "русские гибнут в бойне непонятно за что", о поддержке россиян, которые выступают против спецоперации, о призыве Владимира Путина к ответу, о поставках вооружения Киеву. Полагаю, что в нынешней ситуации это запредельно. Трудно представить, чтобы на американском ТВ-канале сейчас взяли интервью, тем более столь обширное, например, у Марии Захаровой", - отметил Фадеев.
Такая ситуация, по мнению Фадеева, ошибка и пропаганда.
"То, что мы наблюдаем, в лучшем случае – ошибка, а в худшем – пропаганда, оправдывающая действия противников России", - заключил Фадеев.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
* СМИ, признанное иноагентом в России
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Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМедиа - ОбществоРоссияДождь (телеканал)Эхо Москвы (радиостанция)Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Валерий Фадеев
 
 
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