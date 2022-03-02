https://ria.ru/20220302/birzha-1775967429.html

ЦБ решил не возобновлять 2 марта фондовые торги на Московской бирже

ЦБ решил не возобновлять 2 марта фондовые торги на Московской бирже - РИА Новости, 02.03.2022

ЦБ решил не возобновлять 2 марта фондовые торги на Московской бирже

Центробанк не станет 2 марта возобновлять торги на Московской бирже в секции фондового рынка, говорится в сообщении регулятора в Telegram. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T08:23

2022-03-02T08:23

2022-03-02T08:55

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Центробанк не станет 2 марта возобновлять торги на Московской бирже в секции фондового рынка, говорится в сообщении регулятора в Telegram.Исключение сделано для режима "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях, инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), драгоценных металлов и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме "Закрытие позиций".После начала операции западные страны приняли очередной пакет антироссийских санкций. Большинство стран ЕС и НАТО закрыли небо для российских авиакомпаний, а также прекратили поставки гражданских самолетов и запчастей к ним. Помимо этого, было принято решение об отключении от SWIFT крупных российских банков. Также западные страны решили ограничить возможности ЦБ по поддержке курса рубля международными финансовыми операциями — как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, его транзакции будут заморожены.В ответ на такой риск в России уже создали свою систему передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии. Также финансовые власти страны приняли меры по стабилизации курса рубля.По данным Центробанка, к 18 февраля международные резервы России обновили исторический максимум, увеличившись до 643,2 миллиарда долларов. При этом к середине прошлого года долларовые активы снизилась до 16,4 процента, а доля в евро, юанях, фунтах стерлингов и прочих валютах — выросла.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/swift-1775843420.html

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа