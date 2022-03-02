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ЦБ решил не возобновлять 2 марта фондовые торги на Московской бирже
ЦБ решил не возобновлять 2 марта фондовые торги на Московской бирже - РИА Новости, 02.03.2022
ЦБ решил не возобновлять 2 марта фондовые торги на Московской бирже
Центробанк не станет 2 марта возобновлять торги на Московской бирже в секции фондового рынка, говорится в сообщении регулятора в Telegram. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T08:23
2022-03-02T08:55
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Центробанк не станет 2 марта возобновлять торги на Московской бирже в секции фондового рынка, говорится в сообщении регулятора в Telegram.Исключение сделано для режима "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях, инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), драгоценных металлов и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме "Закрытие позиций".После начала операции западные страны приняли очередной пакет антироссийских санкций. Большинство стран ЕС и НАТО закрыли небо для российских авиакомпаний, а также прекратили поставки гражданских самолетов и запчастей к ним. Помимо этого, было принято решение об отключении от SWIFT крупных российских банков. Также западные страны решили ограничить возможности ЦБ по поддержке курса рубля международными финансовыми операциями — как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, его транзакции будут заморожены.В ответ на такой риск в России уже создали свою систему передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии. Также финансовые власти страны приняли меры по стабилизации курса рубля.По данным Центробанка, к 18 февраля международные резервы России обновили исторический максимум, увеличившись до 643,2 миллиарда долларов. При этом к середине прошлого года долларовые активы снизилась до 16,4 процента, а доля в евро, юанях, фунтах стерлингов и прочих валютах — выросла.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/swift-1775843420.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
08:23 02.03.2022 (обновлено: 08:55 02.03.2022)
 
ЦБ решил не возобновлять 2 марта фондовые торги на Московской бирже

ЦБ не будет 2 марта возобновлять фондовые торги на Московской бирже

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Центробанк не станет 2 марта возобновлять торги на Московской бирже в секции фондового рынка, говорится в сообщении регулятора в Telegram.
Исключение сделано для режима "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях, инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), драгоценных металлов и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме "Закрытие позиций".
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 15:00
ЦБ заверил, что средства россиян в банках всегда будут доступны
После начала операции западные страны приняли очередной пакет антироссийских санкций. Большинство стран ЕС и НАТО закрыли небо для российских авиакомпаний, а также прекратили поставки гражданских самолетов и запчастей к ним. Помимо этого, было принято решение об отключении от SWIFT крупных российских банков. Также западные страны решили ограничить возможности ЦБ по поддержке курса рубля международными финансовыми операциями — как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, его транзакции будут заморожены.
В ответ на такой риск в России уже создали свою систему передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии. Также финансовые власти страны приняли меры по стабилизации курса рубля.
По данным Центробанка, к 18 февраля международные резервы России обновили исторический максимум, увеличившись до 643,2 миллиарда долларов. При этом к середине прошлого года долларовые активы снизилась до 16,4 процента, а доля в евро, юанях, фунтах стерлингов и прочих валютах — выросла.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 08:10
Заморозка или грабеж: для чего Запад блокирует российские резервы
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржа
 
 
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