08:23 02.03.2022 (обновлено: 08:55 02.03.2022)
ЦБ решил не возобновлять 2 марта фондовые торги на Московской бирже
ЦБ не будет 2 марта возобновлять фондовые торги на Московской бирже
Здание Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Центробанк не станет 2 марта возобновлять торги на Московской бирже в секции фондового рынка, говорится в сообщении регулятора в Telegram.
Исключение сделано для режима "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях, инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), драгоценных металлов и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме "Закрытие позиций".
После начала операции западные страны приняли очередной пакет антироссийских санкций. Большинство стран ЕС и НАТО закрыли небо для российских авиакомпаний, а также прекратили поставки гражданских самолетов и запчастей к ним. Помимо этого, было принято решение об отключении от SWIFT крупных российских банков. Также западные страны решили ограничить возможности ЦБ по поддержке курса рубля международными финансовыми операциями — как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, его транзакции будут заморожены.
В ответ на такой риск в России уже создали свою систему передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии. Также финансовые власти страны приняли меры по стабилизации курса рубля.
По данным Центробанка, к 18 февраля международные резервы России обновили исторический максимум, увеличившись до 643,2 миллиарда долларов. При этом к середине прошлого года долларовые активы снизилась до 16,4 процента, а доля в евро, юанях, фунтах стерлингов и прочих валютах — выросла.
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