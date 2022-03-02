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Более 4,9 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки

Более 4,9 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки - РИА Новости, 02.03.2022

Более 4,9 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки

Более 4,9 тысячи беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T15:01

2022-03-02T15:01

2022-03-02T15:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мар - РИА Новости. Более 4,9 тысячи беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области."За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло более 4900 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении.В связи с обострением ситуации в Донбассе руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан, в первую очередь женщин, детей и пожилых людей, в Ростовскую область ввиду угрозы вторжения Украины. В первые дни границу пересекали несколько десятков тысяч беженцев, затем поток уменьшился.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф