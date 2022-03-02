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В Калининградскую область прибыли первые беженцы из Донбасса

В Калининградскую область прибыли первые беженцы из Донбасса - РИА Новости, 02.03.2022

В Калининградскую область прибыли первые беженцы из Донбасса

Первые четыре семьи беженцев, эвакуированных с территории республик Донбасса, прибыли в Калининградскую область, всего их девять человек, в том числе четверо... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:04

2022-03-02T14:04

2022-03-02T14:04

обострение ситуации в днр и лнр

общество

калининград

калининградская область

луганская народная республика

эвакуация жителей днр и лнр в россию

донецкая народная республика

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КАЛИНИНГРАД, 2 мар – РИА Новости. Первые четыре семьи беженцев, эвакуированных с территории республик Донбасса, прибыли в Калининградскую область, всего их девять человек, в том числе четверо детей, им будет оказана помощь, сообщили РИА Новости в региональном минсоце."В Калининградскую область прибыли беженцы из ДНР и ЛНР. На сегодняшний день с заявлением о назначении единовременной выплаты обратились четыре семьи и один одиноко проживающий гражданин. Всего девять человек, в том числе четверо детей, самому младшему - три года. Из них пять человек из ЛНР, четыре человека, две семьи, - из ДНР", - рассказали в минсоце.По информации министерства, прибывшие поселились у родственников в Гусевском, Черняховском округах и Калининграде, все обратились в региональный минсоц. В Калининградской области организован приём заявлений на выплату единовременной материальной помощи для беженцев.Ранее калининградские власти заявили о готовности принять триста беженцев с Юго-Востока Украины. Для их размещения предусмотрен детский оздоровительный лагерь "Паруса надежды" и центр содействия переселению "Соотечественник". Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, калининград, калининградская область, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика