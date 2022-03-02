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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/bezhentsy-1775985432.html
В Ростовскую область поступило 600 тонн гуманитарной помощи для беженцев
В Ростовскую область поступило 600 тонн гуманитарной помощи для беженцев - РИА Новости, 02.03.2022
В Ростовскую область поступило 600 тонн гуманитарной помощи для беженцев
Свыше 600 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса поступило в Ростовскую область, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T10:32
2022-03-02T10:32
обострение ситуации в днр и лнр
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
признание днр и лнр в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мар – РИА Новости. Свыше 600 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса поступило в Ростовскую область, сообщает ГУМЧС России по региону.По данным на среду, в 95 пунктах временного размещения в Ростовской области размещены более 6,3 тысячи беженцев, больше половины из них - дети.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию
10:32 02.03.2022
 
В Ростовскую область поступило 600 тонн гуманитарной помощи для беженцев

МЧС: свыше 600 тонн гуманитарной помощи для беженцев поступило в Ростовскую область

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖители Донецкой народной республики в пункте временного размещения беженцев, организованном спортивной школе №13 в Таганроге.
Жители Донецкой народной республики в пункте временного размещения беженцев, организованном спортивной школе №13 в Таганроге. - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Жители Донецкой народной республики в пункте временного размещения беженцев, организованном спортивной школе №13 в Таганроге.
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мар – РИА Новости. Свыше 600 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса поступило в Ростовскую область, сообщает ГУМЧС России по региону.
"Всего на склады единого центра гуманитарной помощи Ростовской области поступило свыше 600 тонн гуманитарной помощи для дальнейшего распределения в пункты временного размещения", - говорится в сообщении.
По данным на среду, в 95 пунктах временного размещения в Ростовской области размещены более 6,3 тысячи беженцев, больше половины из них - дети.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Девушка в пункте временного размещения беженцев, организованном спортивной школе № 13 в Таганроге - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 18:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Детям страшно": жители Донбасса бегут в Россию
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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