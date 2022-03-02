В Ростовскую область поступило 600 тонн гуманитарной помощи для беженцев
МЧС: свыше 600 тонн гуманитарной помощи для беженцев поступило в Ростовскую область
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖители Донецкой народной республики в пункте временного размещения беженцев, организованном спортивной школе №13 в Таганроге.
Жители Донецкой народной республики в пункте временного размещения беженцев, организованном спортивной школе №13 в Таганроге.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мар – РИА Новости. Свыше 600 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса поступило в Ростовскую область, сообщает ГУМЧС России по региону.
"Всего на склады единого центра гуманитарной помощи Ростовской области поступило свыше 600 тонн гуманитарной помощи для дальнейшего распределения в пункты временного размещения", - говорится в сообщении.
По данным на среду, в 95 пунктах временного размещения в Ростовской области размещены более 6,3 тысячи беженцев, больше половины из них - дети.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.