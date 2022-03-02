https://ria.ru/20220302/bezhentsy-1775985432.html

В Ростовскую область поступило 600 тонн гуманитарной помощи для беженцев

В Ростовскую область поступило 600 тонн гуманитарной помощи для беженцев - РИА Новости, 02.03.2022

В Ростовскую область поступило 600 тонн гуманитарной помощи для беженцев

Свыше 600 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса поступило в Ростовскую область, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T10:32

2022-03-02T10:32

2022-03-02T10:32

обострение ситуации в днр и лнр

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мар – РИА Новости. Свыше 600 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса поступило в Ростовскую область, сообщает ГУМЧС России по региону.По данным на среду, в 95 пунктах временного размещения в Ростовской области размещены более 6,3 тысячи беженцев, больше половины из них - дети.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию