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Премьер Белоруссии поручил переориентировать экспорт с украинского рынка
Премьер Белоруссии поручил переориентировать экспорт с украинского рынка - РИА Новости, 02.03.2022
Премьер Белоруссии поручил переориентировать экспорт с украинского рынка
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что нужно переориентировать экспорт с украинского рынка, доля которого составляет 13% в общем объеме белорусского... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T16:50
2022-03-02T16:50
экономика
россия
китай
украина
белоруссия
роман головченко
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МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что нужно переориентировать экспорт с украинского рынка, доля которого составляет 13% в общем объеме белорусского экспорта, например, в РФ и КНР."По расчетам министерства экономики, принять данные объемы могут Россия, КНР на сумму 1,9 миллиарда и 1,7 миллиарда долларов соответственно. Поручаю Минэкономики довести до отраслей номенклатуру и объемы, подлежащие переориентации с украинского рынка", - приводит Sputnik Беларусь в Telegram слова Головченко.Премьер отметил, что по итогам 2021 года экспорт на Украину составлял почти 5,5 миллиарда долларов, или 13% всего белорусского экспорта.
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экономика, россия, китай, украина, белоруссия, роман головченко
16:50 02.03.2022
 
Премьер Белоруссии поручил переориентировать экспорт с украинского рынка

Премьер Белоруссии Головченко поручил переориентировать экспорт с украинского рынка

© Министерство обороны РФ Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко
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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Архивное фото
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МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что нужно переориентировать экспорт с украинского рынка, доля которого составляет 13% в общем объеме белорусского экспорта, например, в РФ и КНР.
"По расчетам министерства экономики, принять данные объемы могут Россия, КНР на сумму 1,9 миллиарда и 1,7 миллиарда долларов соответственно. Поручаю Минэкономики довести до отраслей номенклатуру и объемы, подлежащие переориентации с украинского рынка", - приводит Sputnik Беларусь в Telegram слова Головченко.
Премьер отметил, что по итогам 2021 года экспорт на Украину составлял почти 5,5 миллиарда долларов, или 13% всего белорусского экспорта.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 13:04
Постпреды стран ЕС утвердили новые санкции против Белоруссии
 
ЭкономикаРоссияКитайУкраинаБелоруссияРоман Головченко
 
 
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