https://ria.ru/20220302/belorussiya-1776084229.html

Премьер Белоруссии поручил переориентировать экспорт с украинского рынка

Премьер Белоруссии поручил переориентировать экспорт с украинского рынка - РИА Новости, 02.03.2022

Премьер Белоруссии поручил переориентировать экспорт с украинского рынка

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что нужно переориентировать экспорт с украинского рынка, доля которого составляет 13% в общем объеме белорусского... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T16:50

2022-03-02T16:50

2022-03-02T16:50

экономика

россия

китай

украина

белоруссия

роман головченко

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МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что нужно переориентировать экспорт с украинского рынка, доля которого составляет 13% в общем объеме белорусского экспорта, например, в РФ и КНР."По расчетам министерства экономики, принять данные объемы могут Россия, КНР на сумму 1,9 миллиарда и 1,7 миллиарда долларов соответственно. Поручаю Минэкономики довести до отраслей номенклатуру и объемы, подлежащие переориентации с украинского рынка", - приводит Sputnik Беларусь в Telegram слова Головченко.Премьер отметил, что по итогам 2021 года экспорт на Украину составлял почти 5,5 миллиарда долларов, или 13% всего белорусского экспорта.

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776027792.html

россия

китай

украина

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, китай, украина, белоруссия, роман головченко