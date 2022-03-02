https://ria.ru/20220302/belorussiya-1776084229.html
Премьер Белоруссии поручил переориентировать экспорт с украинского рынка
Премьер Белоруссии поручил переориентировать экспорт с украинского рынка - РИА Новости, 02.03.2022
Премьер Белоруссии поручил переориентировать экспорт с украинского рынка
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что нужно переориентировать экспорт с украинского рынка, доля которого составляет 13% в общем объеме белорусского... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T16:50
2022-03-02T16:50
2022-03-02T16:50
экономика
россия
китай
украина
белоруссия
роман головченко
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МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что нужно переориентировать экспорт с украинского рынка, доля которого составляет 13% в общем объеме белорусского экспорта, например, в РФ и КНР."По расчетам министерства экономики, принять данные объемы могут Россия, КНР на сумму 1,9 миллиарда и 1,7 миллиарда долларов соответственно. Поручаю Минэкономики довести до отраслей номенклатуру и объемы, подлежащие переориентации с украинского рынка", - приводит Sputnik Беларусь в Telegram слова Головченко.Премьер отметил, что по итогам 2021 года экспорт на Украину составлял почти 5,5 миллиарда долларов, или 13% всего белорусского экспорта.
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776027792.html
россия
китай
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, украина, белоруссия, роман головченко
Премьер Белоруссии поручил переориентировать экспорт с украинского рынка
Премьер Белоруссии Головченко поручил переориентировать экспорт с украинского рынка