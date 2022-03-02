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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/belorussiya-1776059239.html
В Минске не планируют участвовать в боевых действиях на Украине
В Минске не планируют участвовать в боевых действиях на Украине - РИА Новости, 02.03.2022
В Минске не планируют участвовать в боевых действиях на Украине
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что страна не принимала, не принимает и не планирует принимать участие в военной операции по... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:10
2022-03-02T19:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
мид белоруссии
украина
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МИНСК, 2 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что страна не принимала, не принимает и не планирует принимать участие в военной операции по демилитаризации Украины."Еще раз подчеркиваем то, о чем неоднократно заявляла белорусская сторона: наша страна не принимала, не принимает и не планирует принимать участие в боевых действиях на территории Украины", - заявил пресс-секретарь. Его комментарий распространила в среду пресс-служба министерства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/udar-1775912250.html
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в мире, белоруссия, мид белоруссии, украина
15:10 02.03.2022 (обновлено: 19:26 02.03.2022)
 
В Минске не планируют участвовать в боевых действиях на Украине

МИД Белоруссии: Минск не участвует и не будет участвовать в боевых действиях на Украине

© Sputnik / Виктор ТолочкоЗдание Министерства иностранных дел Белоруссии
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии
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МИНСК, 2 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что страна не принимала, не принимает и не планирует принимать участие в военной операции по демилитаризации Украины.
"Еще раз подчеркиваем то, о чем неоднократно заявляла белорусская сторона: наша страна не принимала, не принимает и не планирует принимать участие в боевых действиях на территории Украины", - заявил пресс-секретарь. Его комментарий распространила в среду пресс-служба министерства.
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Секретарь СНБО Украины пригрозил превентивным ракетным ударом по Белоруссии
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В Киеве заявили об уголовном деле против "плацдарма и пособника" Белоруссии
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБелоруссияМИД БелоруссииУкраина
 
 
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