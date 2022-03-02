https://ria.ru/20220302/belorussiya-1776059239.html

В Минске не планируют участвовать в боевых действиях на Украине

В Минске не планируют участвовать в боевых действиях на Украине - РИА Новости, 02.03.2022

В Минске не планируют участвовать в боевых действиях на Украине

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что страна не принимала, не принимает и не планирует принимать участие в военной операции по... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T15:10

2022-03-02T15:10

2022-03-02T19:26

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МИНСК, 2 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что страна не принимала, не принимает и не планирует принимать участие в военной операции по демилитаризации Украины."Еще раз подчеркиваем то, о чем неоднократно заявляла белорусская сторона: наша страна не принимала, не принимает и не планирует принимать участие в боевых действиях на территории Украины", - заявил пресс-секретарь. Его комментарий распространила в среду пресс-служба министерства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/udar-1775912250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, мид белоруссии, украина