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Умер актер из "Бригады" Андрей Нагорнов

Умер актер из "Бригады" Андрей Нагорнов - РИА Новости, 02.03.2022

Умер актер из "Бригады" Андрей Нагорнов

Российский актер Андрей Нагорнов, исполнивший роли в сериалах "Бригада" и "Родина ждет", скончался в среду на 57-м году жизни, сообщил в Facebook актер и... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T13:39

2022-03-02T13:39

2022-03-02T15:28

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россия

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российский актер Андрей Нагорнов, исполнивший роли в сериалах "Бригада" и "Родина ждет", скончался в среду на 57-м году жизни, сообщил в Facebook актер и телеведущий Евгений Сулес."Друзья, сегодня ночью умер актер, очень хороший человек, отец восьмерых детей, наш старинный друг — Андрей Нагорнов", — написал Сулес в соцсети.Андрей Нагорнов — российский актер, наиболее известный ролью компаньона Артура в телесериале "Бригада". Также снимался в фильмах "Надежда" и "С осенью в сердце", в телесериалах "Прокурорская проверка", "Северный ветер", "Дочки-матери".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кино и сериалы, россия