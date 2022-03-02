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Умер актер из "Бригады" Андрей Нагорнов
Умер актер из "Бригады" Андрей Нагорнов - РИА Новости, 02.03.2022
Умер актер из "Бригады" Андрей Нагорнов
Российский актер Андрей Нагорнов, исполнивший роли в сериалах "Бригада" и "Родина ждет", скончался в среду на 57-м году жизни, сообщил в Facebook актер и... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T13:39
2022-03-02T13:39
2022-03-02T15:28
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российский актер Андрей Нагорнов, исполнивший роли в сериалах "Бригада" и "Родина ждет", скончался в среду на 57-м году жизни, сообщил в Facebook актер и телеведущий Евгений Сулес."Друзья, сегодня ночью умер актер, очень хороший человек, отец восьмерых детей, наш старинный друг — Андрей Нагорнов", — написал Сулес в соцсети.Андрей Нагорнов — российский актер, наиболее известный ролью компаньона Артура в телесериале "Бригада". Также снимался в фильмах "Надежда" и "С осенью в сердце", в телесериалах "Прокурорская проверка", "Северный ветер", "Дочки-матери".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, россия
13:39 02.03.2022 (обновлено: 15:28 02.03.2022)
Умер актер из "Бригады" Андрей Нагорнов
Актер из "Бригады" Андрей Нагорнов умер на 57-м году жизни
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости.
Российский актер Андрей Нагорнов, исполнивший роли в сериалах "Бригада" и "Родина ждет", скончался в среду на 57-м году жизни, сообщил в Facebook
актер и телеведущий Евгений Сулес.
"Друзья, сегодня ночью умер актер, очень хороший человек, отец восьмерых детей, наш старинный друг — Андрей Нагорнов", — написал Сулес в соцсети.
Андрей Нагорнов — российский актер, наиболее известный ролью компаньона Артура в телесериале "Бригада". Также снимался в фильмах "Надежда" и "С осенью в сердце", в телесериалах "Прокурорская проверка", "Северный ветер", "Дочки-матери".