https://ria.ru/20220302/aeroporty-1775970050.html

В московских аэропортах задержали или отменили более 190 рейсов

В московских аэропортах задержали или отменили более 190 рейсов - РИА Новости, 02.03.2022

В московских аэропортах задержали или отменили более 190 рейсов

Более 190 рейсов задержаны или отменены в среду утром в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T08:48

2022-03-02T08:48

2022-03-02T08:48

туризм

новости - туризм

москва

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

шереметьево (аэропорт)

внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Более 190 рейсов задержаны или отменены в среду утром в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 7.47 мск среды, в аэропорту "Внуково" 9 рейсов задержано, 38 отменено, в "Домодедово" 2 рейса задержано, 6 отменено, в "Шереметьево" 9 рейсов задержано, 132 отменено.Ранее в среду сообщалось о запрете на использование воздушного пространства США, что касается всех самолетов, связанных с Россией, в том числе осуществляющих чартерные рейсы.В понедельник Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза.В четверг, 24 февраля, Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Ранее, 21 февраля, Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), домодедово (аэропорт)