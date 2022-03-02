В московских аэропортах задержали или отменили более 190 рейсов
© РИА Новости / Андрей СтанавовПассажирские самолеты на стоянке в Международном аэропорту Шереметьево
Пассажирские самолеты на стоянке в Международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Более 190 рейсов задержаны или отменены в среду утром в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
По информации на 7.47 мск среды, в аэропорту "Внуково" 9 рейсов задержано, 38 отменено, в "Домодедово" 2 рейса задержано, 6 отменено, в "Шереметьево" 9 рейсов задержано, 132 отменено.
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