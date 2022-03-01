https://ria.ru/20220301/zemletryasenie-1775711694.html

У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0

У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 01.03.2022

У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0

Сейсмологи во вторник зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 у Курильских островов, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T02:29

2022-03-01T02:29

2022-03-01T02:29

курильские острова

россия

происшествия

шикотан

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар – РИА Новости. Сейсмологи во вторник зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 у Курильских островов, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.По его словам, данные о том, что сейсмическое событие ощутили в населенных пунктах островов, не поступали.

https://ria.ru/20220209/zemletryasenie-1771957335.html

курильские острова

россия

шикотан

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Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

курильские острова, россия, происшествия, шикотан