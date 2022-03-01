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У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 01.03.2022
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0
Сейсмологи во вторник зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 у Курильских островов, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T02:29
2022-03-01T02:29
курильские острова
россия
происшествия
шикотан
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар – РИА Новости. Сейсмологи во вторник зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 у Курильских островов, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.По его словам, данные о том, что сейсмическое событие ощутили в населенных пунктах островов, не поступали.
https://ria.ru/20220209/zemletryasenie-1771957335.html
курильские острова
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курильские острова, россия, происшествия, шикотан
02:29 01.03.2022
 
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 у Курильских островов

© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкОстров Шикотан
Остров Шикотан - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Андрей Шапран
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар – РИА Новости. Сейсмологи во вторник зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 у Курильских островов, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Подземные толчки зафиксированы в 09.04 (01.04 мск), эпицентр располагался в 116 километрах восточнее села Малокурильское на острове Шикотан", — рассказал собеседник агентства, уточнив, что очаг землетрясения находился на глубине 30 километров.
По его словам, данные о том, что сейсмическое событие ощутили в населенных пунктах островов, не поступали.
Камчатка - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 20:08Наука
Россиян предупредили о сильных землетрясениях в двух регионах в этом году
Опубликовано: Н. Брыкин
 
Курильские островаРоссияПроисшествияШикотан
 
 
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