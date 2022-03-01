https://ria.ru/20220301/zemletryasenie-1775711694.html
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 01.03.2022
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0
Сейсмологи во вторник зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 у Курильских островов, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T02:29
2022-03-01T02:29
2022-03-01T02:29
курильские острова
россия
происшествия
шикотан
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар – РИА Новости. Сейсмологи во вторник зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 у Курильских островов, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.По его словам, данные о том, что сейсмическое событие ощутили в населенных пунктах островов, не поступали.
https://ria.ru/20220209/zemletryasenie-1771957335.html
курильские острова
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курильские острова, россия, происшествия, шикотан
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 у Курильских островов